房市／政大高材生　在信義房屋開拓職涯觸角

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後來，童莉婷選擇回到學校繼續讀書，取得財管所文憑。畢業之際，正值信義房屋正在招募第一屆MA，喜愛不動產工作，且認同信義集團「以人為本、先義後利」精神的童莉婷，積極報考MA計畫，並順利成為信義MA的其中一員，過去8個月，她在第一線業務單位歷練過半年，目前則在轉型辦公室擔任專案管理師。
童莉婷說，前半年在業務單位的經驗，除了從事不曾做過的房仲工作，接受「突破同溫層」的挑戰，包括如何經營與客戶間的關係、累積屋況查檢及房屋稅法等專業知識之外，印象很深的是，還曾全程使用英文服務外籍客戶。此外，透過實際與第一線業務的互動，轉進幕僚單位後，能更有同理心地規劃、執行專案，也會有足夠人脈，更有機會成為幕僚單位與業務單位的橋樑之一。
其實，信義房屋所推出的MA計畫，主要是希望替集團培養出具有全局觀及專案管理能力的人才，成為信義房屋轉型為「居住生活服務提供者」的動能。對此，童莉婷也說，實際參與培訓後發現，不同於很多公司的輪調歷程像「過水」或僅是「從旁觀察」的角色，信義房屋讓MA親自負責專案，且由高階主管擔任Mentor（導師）、中階主管擔任Coach（教練），無論是定期面談，討論職涯規劃及遭遇的困難，還提供許多內、外部培訓資源，例如知名線上課程平台自由選課、專案管理實務、經營研討會等充實培訓，也能參與公司重要策略專案，進行跨部門交流合作，都讓MA有系統地拓展工作觸角。
為了吸引國內外頂尖優秀人才加入，信義房屋特別祭出保障月薪7萬元、年薪120萬元的保障薪資，且有機會依培訓輪調期間專案表現，最高年薪可達150萬元，第二屆MA招募更有機會在輪調期間赴海外如日本、馬來西亞進行歷練。培訓期滿後，MA會依個人意願與當時集團內部職缺內容，媒合適合的工作，短期以專案管理人才為目標，中長期則能夠挑戰主管職。