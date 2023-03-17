中職／世界的啦啦隊！韓籍李多慧加入樂天女孩

Rakuten Girls要飛向世界！Rakuten Monkeys樂天桃猿今日宣布旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls 2023年第八位新成員，將是來自韓國，人氣襲捲韓職的李多慧(Dahye Lee)，她加入Rakuten Girls，今年專屬樂天女孩。
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透過長達一年的協商，台韓經紀合作，Rakuten Monkeys成功邀請有著明星氣息的啦啦隊大物李多慧加入Rakuten Girls，李多慧擁有正韓專業舞蹈應援，自小也是足球迷的她更受到韓國足球場邊加油氣氛的洗禮，今年二月起就已經在韓國持續為全猿主場的應援集訓，擁有超強舞蹈細胞的她正在籌備新球季所有的舞蹈。
李多慧身高165公分，散發美人氣質甜蜜卻又性感，在韓國已經是知名頻道主及廣告寵兒的她對於能夠來到台灣非常地興奮，能夠參與Rakuten Girls，獅子座的李多慧説：「我七歲就開始學舞，謝謝球團給的舞台，能夠擔任台灣的Rakuten Girls，讓自己不但能傳遞韓國的應援文化，也可以學習台灣的啦啦隊文化，希望大家喜歡自己開朗的樣子！」
李多慧在台灣的第一場啦啦隊演出將是4月14日，球迷朋友可以在全猿主場見證韓國啦啦隊大物降臨，與台灣球迷的第一次近距離接觸！