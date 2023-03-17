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中職／世界的啦啦隊！韓籍李多慧加入樂天女孩

▲樂天女孩新成員李多慧來自韓國。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩新成員李多慧來自韓國。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導


Rakuten Girls要飛向世界！Rakuten Monkeys樂天桃猿今日宣布旗下專屬啦啦隊Rakuten Girls 2023年第八位新成員，將是來自韓國，人氣襲捲韓職的李多慧(Dahye Lee)，她加入Rakuten Girls，今年專屬樂天女孩。

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擁有韓國最有人氣的啦啦隊盛名，李多慧讓韓國再度掀起啦啦隊熱潮，2017年初接觸職棒便愛上啦啦隊，她在2019年正式登上起亞虎的舞台，2021以及2022年在韓國引爆李多慧熱潮，在今年跨海登上台灣的啦啦隊舞台，以樂天女孩的身分告訴全世界，李多慧旋風即將襲來。

透過長達一年的協商，台韓經紀合作，Rakuten Monkeys成功邀請有著明星氣息的啦啦隊大物李多慧加入Rakuten Girls，李多慧擁有正韓專業舞蹈應援，自小也是足球迷的她更受到韓國足球場邊加油氣氛的洗禮，今年二月起就已經在韓國持續為全猿主場的應援集訓，擁有超強舞蹈細胞的她正在籌備新球季所有的舞蹈。

李多慧身高165公分，散發美人氣質甜蜜卻又性感，在韓國已經是知名頻道主及廣告寵兒的她對於能夠來到台灣非常地興奮，能夠參與Rakuten Girls，獅子座的李多慧説：「我七歲就開始學舞，謝謝球團給的舞台，能夠擔任台灣的Rakuten Girls，讓自己不但能傳遞韓國的應援文化，也可以學習台灣的啦啦隊文化，希望大家喜歡自己開朗的樣子！」

李多慧在台灣的第一場啦啦隊演出將是4月14日，球迷朋友可以在全猿主場見證韓國啦啦隊大物降臨，與台灣球迷的第一次近距離接觸！

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