鄭弘儀暫別三立！總經理端雞湯慰勞　老婆親自接下班

知名主持人鄭弘儀暫別三立新聞台指標性政論節目《鄭知道了》，昨（16日）結束錄影工作之後，開始進入休假模式，他向現場工作人員表達感謝，也感性表示：「我的青春都奉獻在這裡，和三立有很深的感情，可以全力投入是因為有個賢內助，太太今天會來接我下班回家」，三立電視總經理高明慧親自到攝影棚，送上蛋糕、雞湯慰勞他多年的辛勞，並表示「三立電視基於惜才所以准假，希望鄭大哥趕緊調養好身體快回來，繼續創造很多奇蹟跟第一」！
記者江芷稜/綜合報導
工作人員悄悄準備了驚喜，昨現場錄影一停機，電視牆上立刻播出員工特製影片，剪輯超過1,700集節目中的精華片段，最讓鄭弘儀驚喜的是自己的NG花絮，一幕鄭弘儀為了工作人員爭相和來賓合照吃飛醋的幕後花絮，讓現場眾人笑翻。鄭弘儀感性地說：「三立的同仁就像自己的家人，一起打拚完成工作很幸福，對我做節目完全不干涉，真的很自由」。三立新聞部同仁昨也排成長長人龍等著合照簽名，展現鄭弘儀在三立多年累積的好人緣。
鄭弘儀透露，早在半年前就向三立提出需要調養請假，還幽默表示「高總經理心腸很硬，過了這麼久才批准。」他休假後第一件事，就是到美國看兒子，「因為疫情已經3年多沒見面，也帶太太出國走走，全力拚工作這麼多年，休假期間要全心陪太太」。
鄭弘儀暫別《鄭知道了》之後，將由資深主持人呂惠敏接力代班，呂惠敏笑說「鄭弘儀有大票忠誠粉絲追隨，還沒開始代班就肩頸痠痛，壓力真的不小」，「以前觀眾每天看完鄭弘儀才可以安心睡覺，希望大家繼續支持，睡前記得看阿敏主持的《鄭知道了》」。
呂惠敏現場向鄭弘儀請益傳授節目成功秘招，鄭弘儀立刻表示「長期觀察，呂惠敏的主持功力一流，節目一定可以繼續有好成績」，三立新聞部表示，《鄭知道了》節目名稱不會改變，呂惠敏代班將繼續提供觀眾最新內幕、最有觀點的政論內容，期待鄭弘儀盡快歸隊。