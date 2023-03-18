電價調漲救虧損？台電：降至千億挑戰仍高、估挹注600億

今日來講股／歐美銀行連環爆雷　金融承壓、投資人先避開

▲分析師認為，雖然歐美銀行危機暫時稍稍緩解，但金融股可能得暫時避開，因為歐美銀行暴雷事件可能陸續會發生，投資人盡量不碰為原則。圖為瑞士信貸示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲分析師認為，雖然歐美銀行危機暫時稍稍緩解，但金融股可能得暫時避開，因為歐美銀行暴雷事件可能陸續會發生，投資人盡量不碰為原則。圖為瑞士信貸示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

受到美股激勵，台北股市昨（17）日開高走高，終場大漲231.84點，收在15452.96點，漲幅1.52%，成交金額新台幣2645.93億元。不過回顧過去一周台股走勢，上半周因為歐美銀行爆發財務危機因而重挫，17日又拉回，投資人該如何趨吉避凶？有分析師認為，雖然危機暫時稍稍緩解，但金融股可能得暫時避開，因為歐美銀行暴雷事件可能陸續會發生，投資人盡量不碰金融股為原則。

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針對矽銀與瑞信事件，啟發投顧分析師陳威伯表示多多少少對台股有影響，但影響性不會像2008年雷曼兄弟金融海嘯一樣，主要原因在於體質的部分，美國矽谷銀行是比較中小型銀行，因為擠兌造成倒閉，規模沒有像雷曼兄弟那麼大，比較要值得注意的是瑞士信貸，因為瑞士信貸是瑞士第二大銀行，不過瑞士央行表明出手要資助瑞士信貸，因此美股反彈也拉抬台股周五走勢向上反彈。

而台股受到這次歐美銀行危機事件影響的，主要還是金融股，金融類股的K線已經轉為空方格局，跌深之後因為跟季線的乖離過大呈現反彈，也使得17日金融股回溫，看起來稍稍緩解了一點。不過，陳威伯認為，未來歐美中小型銀行可能還是會陸續爆發類似事件，因此投資朋友們還是先避開金融股比較好。

陳威伯指出，暴雷事件多多少少會有連鎖反應，但中小型銀行要造成像2008年那樣的金融海嘯，機率不能說完全沒有，但應該影響不會那麼大。就以歐洲去（2023）年俄羅斯跟烏克蘭開打來看，戰爭的影響性其實不亞於瑞士信貸這樣的危機，但俄烏戰爭期間美國股市都可以漲了，因此歐美銀行事件要大規模影響全球股市應該是不太可能。

雖然金融股要暫時避開，但也有投資人想問，是不是可以抄底了？陳威伯認為現在不是抄底的時間，因為如果後續連環爆的狀況又發生，台灣銀行業目前曝險金額約2000多億，雖然佔比沒有很大，但勢必會對金融股造成一些打壓，大家誰也不知道真正的低點在哪，真的要抄底的話，等底部確認，再做進場會比較安全一點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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