今日來講股／歐美銀行連環爆雷　金融承壓、投資人先避開

我是廣告 請繼續往下閱讀
而台股受到這次歐美銀行危機事件影響的，主要還是金融股，金融類股的K線已經轉為空方格局，跌深之後因為跟季線的乖離過大呈現反彈，也使得17日金融股回溫，看起來稍稍緩解了一點。不過，陳威伯認為，未來歐美中小型銀行可能還是會陸續爆發類似事件，因此投資朋友們還是先避開金融股比較好。
陳威伯指出，暴雷事件多多少少會有連鎖反應，但中小型銀行要造成像2008年那樣的金融海嘯，機率不能說完全沒有，但應該影響不會那麼大。就以歐洲去（2023）年俄羅斯跟烏克蘭開打來看，戰爭的影響性其實不亞於瑞士信貸這樣的危機，但俄烏戰爭期間美國股市都可以漲了，因此歐美銀行事件要大規模影響全球股市應該是不太可能。
雖然金融股要暫時避開，但也有投資人想問，是不是可以抄底了？陳威伯認為現在不是抄底的時間，因為如果後續連環爆的狀況又發生，台灣銀行業目前曝險金額約2000多億，雖然佔比沒有很大，但勢必會對金融股造成一些打壓，大家誰也不知道真正的低點在哪，真的要抄底的話，等底部確認，再做進場會比較安全一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。