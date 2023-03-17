上兵失聯後赴二膽打氣　陸軍司令提醒官兵遵法守紀

金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎9日離營失聯，陸委會證實人在中國廈門。金門上兵逃兵事件引發外界質疑軍紀問題，陸軍司令徐衍璞上將今（17）日親赴大膽島及二膽島激勵官兵士氣，提醒官兵遵法守紀，「在家中要做一位孝順的孩子、在軍中要做一位對國家絕對忠誠的軍人」。
記者呂炯昌／台北報導
根據國防部所屬軍聞社報導，徐衍璞在政戰主任陳育琳中將等幹部陪同下，對重要幹部實施親考親教，實地走訪二膽及大膽守備隊與官兵座談，同時提醒官兵遵法守紀，「在家中要做一位孝順的孩子、在軍中要做一位對國家絕對忠誠的軍人」，共同維護單位及個人榮譽。
徐衍璞並頒發團體加菜金及慰問品，慰勉官兵不分晝夜、守土有責的辛勞，持續堅定軍人核心價值與愛國決心，以自己身著軍服為榮。徐衍璞表示，幹部要向下扎根基層，與官兵生活、工作、戰鬥在一起，並運用組織力量，全力協助解決官兵所遇問題，即時伸出援手；而弟兄姐妹如遇任何困難，都應立即向幹部反映，尋求解決之道，並勇於面對，克服挑戰。
徐衍璞強調，「外島官兵神聖的使命及責任，就是確保中華民國主權，大家都是英雄！」有中華民國國軍在的地方，就有國旗升起；有中華民國國旗在的地方，就象徵著主權。他也提醒，大家要持續精實訓練，用實力確保和平、用生命捍衛國家安全。