今日廣場》謝國煌／聞渣色變？籲陳椒華立委應回歸科學

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日前陳椒華委員以「立院交通委員會」之名，到學甲勘查與交通無涉的掩埋場復育工程。而她帶來的環團人士林政翰，持XRF現場對再生粒料做施測，數秒後便稱「銅的標準是400ppm，現在銅是1306」，論斷銅有超標。但他們的方法根本就是錯誤的。
基本上，XRF是定性分析的儀器，是表示有銅元素存在，你可以照射銅幣或含銅的材料，可能會出現更高的數值。但無論如何，它與400ppm（銅濃度百萬分之400）代表意義完全不同，不能輕易拿來相比較。
立委陳椒華還説，底渣做掩埋場復育工程，「使用之後在這運動的人是會受到傷害，會吸入重金屬。」照這種說法更不能認同，我們口袋內的銅幣或家裏含銅的東西，去XRF測量可能也會被當作超標，但我們有因使用銅幣較易，而吸入重金屬嗎？
同樣的，上次立委也説鎘金屬超標，假如同樣是用XRF去檢測的話，家裏有電鍍很光亮的鎘金屬產品，去做檢測，也會出現超標的不同數字，依妳的説法，結論是家裏銅幣、鎘金屬產品都超標，該禁止使用了嗎？不覺得很荒謬嗎？
其實不能用XRF的檢測結果來作判斷標準，因為所有含銅金屬、銅氧化物、銅鹽類、有機銅等等銅化合物皆包含在檢測含量結果內，但是國際或環保署的檢測方法是要去作「溶出試驗的水溶液」再去測試其銅離子濃度，這個濃度ppm值才是國際公認的。
XRF檢測到的銅金屬、銅氧化物及有機銅類皆不溶於水，只有銅鹽如硫酸銅、氯化銅等才會溶於水，只有可溶於水的銅離子濃度，才要去訂限制的標準，因為它會隨水流被吸收傷害到人或植物（如蔬菜水果等）吸收再轉傷害到人。
至於不溶於水的銅金屬、銅氧化物等皆不會對動植物、環境有傷害的，但皆包含在用XRF檢測的結果中，所以檢測結果才會超標。而環保署規範的檢測，是測溶於水的銅離子含量，也是符合國際認可的測試標準，所以建議陳椒華委員還是回歸到國際認可的測試標準，依其程序作測試，再就結果評斷是否超標吧！
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