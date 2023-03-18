蔡正元：賴清德形象設定成功　反觀其他人還在等人抬轎

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蔡正元說，相比之下，賴清德的可能對手都在等人用花花大轎送進門來抬，表現不出爲某個使命而奮鬥的衝勁，甚至言不及義，老對雞毛蒜皮的事大聲嚷嚷，結果產生選民對候選人的期待值，在一個月內大幅下滑的現象，完全複製了2019年8月的形勢，這種期待值要靠候選人自行營造，別人完全幫不上忙。
至於賴清德受害者的形象，蔡正元說，是源自2019年賴清德遭蔡英文霸凌出局，而且當了沒有聲音的副手很長時間，蔡英文當政八年發生的爛事情都塗不到賴清德的臉上，賴清德可以白白淨淨的出現，再加上蔡英文原本安排的替代品，包括鄭文燦、陳建仁等人紛紛開掛，形勢幫賴清德掃除出線的障礙，更加能區隔英系的黑金勢力。
蔡正元說，改革者的姿態是賴清德加分的關鍵，賴清德似真似假的處理黑金、抄論文 、賄選問題，又玩一手「大局誠信條款」產生不小爭議，但也因爲有了爭議，反而造成「改革艱難」的宣傳效果，可以在選民面前演出改革者的形象。
至於賴清德的劣勢，蔡正元說，兩岸關係若發生比去年8月更嚴重的事態，會造成中間選民大量流失；以及如果侯郭柯順利結盟，並能放空自我，有難同當、有福同享，不要老想整碗捧去，因而發生強大能量，賴清德就會出現嚴重劣勢。