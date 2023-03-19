政黨最新認同度大逆轉！國民黨暴跌8.5%「流失164萬人」

專訪／談到「她」立馬落淚！鍾沛君：從政後不再覺得孤單

▲國民黨台北市議員鍾沛君在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，提到已經過世的母親時不禁落淚，表示過去一段時間，自己很不喜歡參與母親節相關活動，因為無法融入那種快樂的氛圍。（圖／記者嚴俊強攝）
▲國民黨台北市議員鍾沛君在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，提到已經過世的母親時不禁落淚，表示過去一段時間，自己很不喜歡參與母親節相關活動，因為無法融入那種快樂的氛圍。（圖／記者嚴俊強攝）

記者何哲欣、丁上程／台北報導

邁入第二屆議員生涯的國民黨台北市議員鍾沛君，日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，除了暢談自己的從政理念外，過程中談到從政路途上外界帶給她的動力，只見鐘沛君談到自己已經過世的母親時，無預警突然落淚，並坦言過去自己不太喜歡過母親節，因為無法融入那樣歡樂的氛圍，「但現在我覺得我沒有再像從政之前那麼孤單，因為在我的選區內得到很多我曾經失去的東西。」

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曾經擔任記者長達9年的鍾沛君表示，自己並非是為了做媒體而去做媒體，而是因為想要從政而去做媒體。「我當初大一擔任班代時，曾經對全班同學表示『要當一個不一樣的政治人物』，我的大學同學、老師到現在還會拿這件事情消遣我，說會盯緊我。」鍾沛君笑著表示，自己職涯的選擇，與其說「從媒轉政」，不如說是「為了從政去做媒體」，然後最後如願以償的走上政治這條路，並且持續在實現自己大學時所許下的心願。

而被問到從政後所獲得動力，以及其他支持繼續從政的原因，鍾沛君則提到自己已經去世的母親，直言自己以前很不喜歡過「母親節」，而說著說著眼淚也頓時奪眶而出。「我以前很不喜歡去參加母親節的相關活動，因為去了很難融入那個歡樂的氣氛，大概都會像現在這樣（落淚）。」鍾沛君說，但現在自己接觸了很多選民後，發現自己在服務民眾之餘，自己也從他們身上獲得了很多能量。

「我現在覺得我沒有再像從政以前那麼孤單，因為我覺得我在選區得到很多，就是我曾經遺失過的東西。」鍾沛君感性地表示，自己在從政這件事情上，也許得到的比付出的還要多，因為民眾對她的感情回饋都是很直接的，關心也是很直接的，即使是噓寒問暖、送餐等等小事情，都會讓她覺得這些民眾就像是家人一樣，「你得到了很多這種情感的連結，所以替他們服務或替他們做事，我覺得收穫很多。」

鍾沛君直言，自己在從政這幾年來幾乎是沒有遭受到選民的謾罵，甚至質疑她「落跑選立委」的聲音都沒有，「反倒是有不少人在2022年選戰的時候，要我2024年再更上一層樓。」不過對於近日在網路上頻頻遭到特定人士攻擊，甚至連過去罹癌的病史也被作為攻擊點之一，鍾沛君則坦言，這的確有攻擊到他的痛處，「可是那個痛處，並不是因為我做錯什麼事情之後，才面對這樣的狀況。」

鍾沛君說，或許是因為與自己政治理念上的不合，但對方仍舊忘了做人的基本，所以才會連帶遭到網路上民眾們的反噬，「我們還是要相信做人要善良，所以在面對酸民的謾罵，我跟巧芯（台北市議員徐巧芯）的態度是一樣的，我覺得沒有辦法決定人生的長度，可是我可以決定善良的寬度。」鍾沛君說，如果對方仍舊要繼續攻擊，「那就請史醫師繼續他的表演吧，我也不知道要對他說些什麼。」


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