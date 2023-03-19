專訪／談到「她」立馬落淚！鍾沛君：從政後不再覺得孤單

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而被問到從政後所獲得動力，以及其他支持繼續從政的原因，鍾沛君則提到自己已經去世的母親，直言自己以前很不喜歡過「母親節」，而說著說著眼淚也頓時奪眶而出。「我以前很不喜歡去參加母親節的相關活動，因為去了很難融入那個歡樂的氣氛，大概都會像現在這樣（落淚）。」鍾沛君說，但現在自己接觸了很多選民後，發現自己在服務民眾之餘，自己也從他們身上獲得了很多能量。
「我現在覺得我沒有再像從政以前那麼孤單，因為我覺得我在選區得到很多，就是我曾經遺失過的東西。」鍾沛君感性地表示，自己在從政這件事情上，也許得到的比付出的還要多，因為民眾對她的感情回饋都是很直接的，關心也是很直接的，即使是噓寒問暖、送餐等等小事情，都會讓她覺得這些民眾就像是家人一樣，「你得到了很多這種情感的連結，所以替他們服務或替他們做事，我覺得收穫很多。」
鍾沛君直言，自己在從政這幾年來幾乎是沒有遭受到選民的謾罵，甚至質疑她「落跑選立委」的聲音都沒有，「反倒是有不少人在2022年選戰的時候，要我2024年再更上一層樓。」不過對於近日在網路上頻頻遭到特定人士攻擊，甚至連過去罹癌的病史也被作為攻擊點之一，鍾沛君則坦言，這的確有攻擊到他的痛處，「可是那個痛處，並不是因為我做錯什麼事情之後，才面對這樣的狀況。」
鍾沛君說，或許是因為與自己政治理念上的不合，但對方仍舊忘了做人的基本，所以才會連帶遭到網路上民眾們的反噬，「我們還是要相信做人要善良，所以在面對酸民的謾罵，我跟巧芯（台北市議員徐巧芯）的態度是一樣的，我覺得沒有辦法決定人生的長度，可是我可以決定善良的寬度。」鍾沛君說，如果對方仍舊要繼續攻擊，「那就請史醫師繼續他的表演吧，我也不知道要對他說些什麼。」