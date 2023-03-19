萬金石馬拉松今開跑！周邊5大美食名店　跑完鐵腿也要吃

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喜歡吃海鮮的人來到萬里，必定要到訪的就是龜吼海港，位在漁港旁的漁夫市集裡頭有超過40個攤位，一進去會看得眼花撩亂，可以先逛逛後再決定，親自挑選喜歡海鮮，再請旁邊的攤位代客料理即可。眾人大推8號 (萬里蟹、活軟絲、海鮮料理)、20號 (姐妹活海鮮)、24號阿標漁業、99號 (蟹老闆)等。
- 地址： 新北市萬里區漁澳路16號前方
- 時間：10:00~19:00
北海岸超有名的烤玉米攤位，經常大排長龍，不用有太多選擇上的猶豫，只要選擇大小支、軟硬度和要不要加辣，店家就會自動幫忙挑選。把選好的糯米玉米刷上厚厚一層醬料再碳烤，香味四溢，是一款超級美食，但溫馨提醒，網路上不少人認為價格稍貴，店家也解釋因烤玉米前有悶煮的手續，因此成本相對較高，如果想去嚐鮮，先從小支的下手吧！
- 地址：新北市萬里區北部濱海公路號
- 電話：(02)2498-0345
- 時間：假日10:00~21:30(平日11:00或11:30)
宛如是隱藏版的小店，仙草布丁軟Ｑ的口感，讓吃過的民眾一吃就上癮，一買就一箱一箱扛，就有人向店家反應怎麼都沒開，老闆霸氣回應，都有開，但常常1、2點就完售。所以下午過去想買，沒開店不用誤會沒開，八九不離十就是又完售了。
- 地址：新北市萬里區加投路212號
- 電話：(02) 2408-2108
- 時間：假日 10:30～18:30售完會提早打烊(平日10:00~18:00)，周一公休
在萬里及金山都有許多分店，總店在慈護宮旁邊旁邊，有內用座位區，芋圓的尺寸相較於一般芋圓更加大顆，吃得到芋頭及地瓜香氣，口味不會死甜，其中招牌跟燒仙草是店內的人氣餐點。
- 地址：新北市金山區民生路204號
- 時間：10:00~18:00
- 電話：(02)2498-999
有高麗菜包、酸菜包、魯肉包，還有最多人推薦的蔥肉包子、紅豆包子，口味眾多，價格15~17元，網路上評價認為即便漲價CP值還是高，平價美食的代表，很多人來買都是10顆、20顆起跳。
- 新北市金山區中山路237號
- 時間：05:00~15:30
- 電話：(02)2498-5787(週三公休)
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