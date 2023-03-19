7-11咖啡怎麼囤杯最賺？省錢喝法曝　一招比買1送1更便宜

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過去習以為常的超商咖啡買1送1越來越罕見，在全民養成到超商喝咖啡的習慣後，現在想用5折囤大量咖啡已非易事。以7-ELEVEN、全家來舉例，如果不是精打細算到極點的省錢一族，連支付回饋都必須列入計算，對於單純想無腦喝便宜咖啡的上班族來說，最簡單的判斷方式，就是5折絕對買、6折可入手，甚至在極缺杯數的狀況下，買2送1（6.7折）都能趁機補貨。另外四大超商自備杯子每杯都可再折5元，尤其7-ELEVEN每月1日自備杯更加碼扣到7元。
如何得知超商有咖啡促銷？
至於超商何時會發動咖啡促銷，除了每月固定例行活動，像是7-ELEVEN每月1日精品咖啡半價，全家每月1日會員日咖啡半價、6日精品咖啡半價，以及全家目前每周五六日發動全盈+PAY專屬的咖啡買一送一之外，通常在熱門事件、補班連假、節慶都會祭出優惠，例如近期就是WBC、婦女節、白色情人節、國際早餐節等，接下來超商則預計推出補班咖啡優惠、清明連假促銷。檔期越大、折扣越深，如果不想錯過這些優惠，可加入官方LINE帳號、門市LINE群都會收到通知。
但即使跟著促銷檔期買便宜咖啡也很難大量囤杯，超商業者不是省油的燈，折扣越是便宜的咖啡，除了每日限量開搶、規定每人限購組數，連兌換效期也都很短，為了就是讓消費者無法在半價時買齊半年、甚至一年份咖啡。
如何紙本寄杯無期限？
另一種檯面下的作法，也是許多網友的省錢法，就是「找熟店紙本寄杯」，當APP推出咖啡優惠可「線下支付」，或是限定實體櫃台的買一送一活動，部份門市為了經營熟客，會提供「非官方」紙本券給客人寄杯，好處是沒有兌換期限、甚至沒有限購杯數，但缺點是只能在該間門市兌換、容易弄丟紙本券。此外，「紙本寄杯」只是單店行為，通常上班族人潮多的商圈門市，為了省時省力、也不缺熟客，一般不會願意額外服務。且紙本券沒有保障效益，只建立在顧客、店家互信之上，換句話說，如果哪天門市收了，紙本券就成一堆廢紙。
一招喝10元咖啡最省
有網友直言，如果初衷是喝咖啡想省錢，那不可能有超商選項，即使買一送一之後美式約23元、拿鐵約28元還是不夠省，眾人力推：「即溶咖啡唯一解 」、「咖啡要省就是濾掛，一杯約10元左右 」、「要喝7-11的話可以去蝦皮買，比較便宜」、「每天喝就自己泡，學生時間也多」、「即溶咖啡買好一點，帶個保溫杯泡，都比超商省錢、省時間，甚至比較好喝 」、「認真推即溶咖啡，自己泡還可以加奶粉或可可」。
還有同為學生的網友提出建議，原先也都是習慣喝超商咖啡，但真的太傷本，後來改喝即溶咖啡，就是圖個方便，若要好喝還是現磨大勝，但即溶咖啡確實比超商咖啡便宜。也有人建議，「雀巢金牌泡起來很接近超商口味 可以試試。」