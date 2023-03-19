《鬼滅之刃》戀柱抵台想吃香菜披薩 炭治郎「紳士」拒絕
日本動畫電影《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》，3位日本聲優：「炭治郎」花江夏樹、「霞柱」河西健吾、「戀柱」花澤香菜、動畫製作人高橋祐馬以及藝人黃偉晉，今（19）日出席「聲優感謝場」記者會。聲優老師花澤香菜，這回來到台灣坦言：「我自己還沒吃過滷肉飯，但是滷肉飯在日本非常知名想吃吃看。」另外，她對於香菜披薩、冰淇淋也很感興趣。河西健吾同感表示：「我也滿喜歡香菜，想品嚐看看。」花江夏樹靦腆拒絕：「我是很喜歡『香菜』小姐的，但香菜還好。」
記者黃雅琪/台北報導
聲優老師也分享電影《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》看點，花澤香菜：「我們在電影中的角色都很有魅力，我相信大家可以期待播出，在片中霞柱跟戀柱，尤其是我飾演的戀柱，造型非常可愛，但在戰鬥時會變得非常帥氣。」花江夏樹：「在刀匠村裡面有兩個『柱』都登場，所以戰鬥場面變得特別精采，大家可以期待裡面會有什麼樣的『呼吸』，以及新的招式出現。」除此之外，花江夏樹還提到：「大家可以看到炭治郎跟禰豆子這對兄妹，會經歷什麼樣的成長。」
聲優老師們致謝台灣粉絲，花江夏樹：「很高興在世界巡迴中來到台北，這次經驗也會成為我的工作動力，希望下次有時間能夠出去觀光、吃美食。」河西健吾：「我這是第二次來台灣，感受到粉絲同樣的熱情，希望下一次能趕快來台灣和大家見面。」花澤香菜：「我收到非常多粉絲來信，這次能成行很開心，接下來粉絲還能繼續支持我們的話，以後還會有機會來跟大家見面，畢竟我珍珠奶茶還沒有喝到、滷肉飯還沒吃到、九份也沒有去玩。」熱愛本片的黃偉晉，也贈送聲優老師們「枇杷膏」保養喉嚨，他說：「老師們講出來的每一句話，都牽動著我們粉絲的心情。」同時感謝他們替角色完成配音工作。