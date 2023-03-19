2024立委選舉！國民黨艱困選區提名「回歸地方黨部運作」

我是廣告 請繼續往下閱讀
為備戰2024立委選舉，國民黨日前成立「中央選舉策略會報」，原希望借重熟悉各地區選情，且具豐富政治經驗的成員，能在艱困選區協調與徵詢出最優秀且最有勝算的參選人，但由於成員名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。
針對選策會名單惹議，國民黨秘書長黃健庭18日宣布，中央選策會即日起終止運作，提名機制將回歸由幕僚機構作出建議，送交中央提名委員會通過。
黨務人士指出，黨中央原本構想是艱困選區的提名，由中央、地方一起討論，由於目前黨內對中央選策會的成員有疑慮，那就把選區的提名作業回歸到各縣市黨部，由各縣市黨部去運作提出人選，再由黨中央組發會彙整後提交「中央提名委員會」。
黨務人士表示，國民黨2024立委提名作業將分3個階段，第一階段主要處理選情單純選區，第2階段是多人競爭選區，第3階段是目前找不到人選的艱困選區，並希望在6月底前，能夠完成所有選區的提名。
另外，國民黨近期因徐巧芯、游淑慧等多名台北市青壯派議員表態有意投入明年立委選舉，引發黨內部分青壯派，如現任不分區立委陳以信、李德維，國民黨發言人蕭敬嚴、李明璇及新北市議員葉元之等人均有意挑戰艱困選區，為黨開疆闢土，黨中央對此也表達樂觀其成。
國民黨日前表示，第一階段提名選區於3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區選情單純，3月29日即可將人選提報中常會提名。如果黨內有競爭的選區，會盡快協調，協調不成、才會進入初選。
至於初選辦法規定，黨員投票與全民調比例各占3成與7成，但如果參選人之間有共識採取全民調，就採全民調，若無共識，就優先依照辦法處理。（編輯：蘇志宗）1120319