遊客回歸未必好？泰國導遊：我們面臨非法競爭

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位48歲導遊沮喪的表示，幾乎在泰國每個旅遊景點，普吉島、蘇梅島、清邁、曼谷，都可以看到這些人，可政府卻睜一隻眼閉一隻眼。
當了27年的導遊，賽欽認為，這個行業需要兼具熱情和專業，不僅僅是告訴遊客「向左或向右走」，而是肩負著泰國的國家形象，但隨著業務量被吸走，這一切都處於危險之中。
報導指出，導遊是專為泰國公民保留的職業之一，若有外國人被發現違法從事相關工作，通常會面臨罰款或驅逐出境。然而，由於貪腐猖獗，使得外資旅行社能輕而易舉的在當地搶生意，賽欽無奈表示，自己會處於劣勢，就是因為太遵守規則的緣故。
隨著來自中國、韓國、俄羅斯和其他地方的遊客回歸，專家警告，越來越多的遊客被非泰國本地的旅行社招攬，變相從泰國吸走資金。
泰國「先皇技術學院」（King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang）的中國專家查達（Chada Triamvithaya）表示，許多中國導遊拿的都是學生簽證，收費便宜，但能透過為中企服務客戶而獲得佣金，最後結果就是泰國的企業和人員，並沒有從旅遊業獲取該有的收益。
不只中國，52歲、會說韓語的泰國導遊旺娜（Wanna）也透露，韓國遊客現在也傾向讓自己人帶他們遊玩，在泰國大約有100家韓國人經營的旅遊公司，由於擔心遭到雇主報復，她在採訪過程使用化名：「他們聘請韓國導遊，同時以較低的薪水繼續僱用泰國導遊，從事一些協助類的工作，泰國導遊的工作不是陪遊客，而是幫忙訂東西、與當地商家接洽。」