全民普發6000！登記入帳順序出爐　身分證尾數0、1先申請

林昶佐不競選連任！吳沛憶接棒：我是最有機會勝選的人選

▲ 林昶佐不競選連任！吳沛憶接棒：我是最有機會勝選的人選（圖／新頭殼）
▲ 林昶佐不競選連任！吳沛憶接棒：我是最有機會勝選的人選（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

台北市第五選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐日前表態因家人罹患罕病因素，不再競選連任。該區民進黨議員吳沛憶今（20日）表態，自己是最有機會守住這席的人選，將向黨中央表達意願。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林昶佐、吳沛憶上午一同接受媒體聯訪，對於中正、萬華區立委選舉人選，林昶佐說，一定全力輔選民進黨、友軍最後共推的候選人，以他的經驗來看，中正、萬華區雖是台北市平均年齡最老的選區，但也跨越年齡世代，像是有西門町、光華商場，老街也有很多年輕人、新創店面，如何照顧在地長輩的需求，且新創想法也重要，希望人選能符合跨世代需求。

對於民進黨台北市議員王世堅原本傳出可能參選中正、萬華區，今天卻登記大同、士林區，挑戰現任民進黨立委何志偉，媒體詢問林昶佐看法，他回應，他對此沒特別意見，但當初聽到可能推議員參選中正、萬華立委時，他認為「若要推議員，在地議員應該優先」。

而在地議員吳沛憶遭被點名可代表民進黨參選中正、萬華區，她說，這次算是比較突發的撞望，這幾天已經與林昶佐及許多在地朋友討論，大家共同認為這一席要守住，並延續林昶佐過去在國際為台灣發聲並在國會延續進步年輕價值，且在地要深耕基層服務，「確實有過很多討論，我自己也有些思考」。

吳沛憶表示，她認為在這情況下，「我來接棒，應該會是最有機會勝選、守住這席的人選」，過去兩次選舉，大局環境都很艱困，她都拿到第一名成績，因此如何爭取更多人支持、中間選民認同、年輕世代的鼓勵，這非常重要，接下來她會努力整合在地最大支持，告訴大家可以對她有信心，「年輕世代來接棒，相信可以守住這一席」。

吳沛憶說，中正、萬華區是徵召區，將由民進黨中央徵召、協調，會向黨中央表達意願及在地心聲想法。

查看原文

延伸閱讀：

回歸中央提名委員會決策 朱立倫：名單會具代表性且有公信力

獨家》賴清德親自出馬協調整合 何博文捲土重來再戰淡水

感謝林昶佐　蔡培慧：他啟發很多人對政治工作的不同想像

林昶佐注入新思維　綠盼年輕、進步人選接棒守中正、萬華

林昶佐不選立委　藍整合中正萬華在地議員優先

周玉蔻點名接棒林昶佐！林楚茵：選舉一直不在生涯規劃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀