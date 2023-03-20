林昶佐不競選連任！吳沛憶接棒：我是最有機會勝選的人選

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對於民進黨台北市議員王世堅原本傳出可能參選中正、萬華區，今天卻登記大同、士林區，挑戰現任民進黨立委何志偉，媒體詢問林昶佐看法，他回應，他對此沒特別意見，但當初聽到可能推議員參選中正、萬華立委時，他認為「若要推議員，在地議員應該優先」。
而在地議員吳沛憶遭被點名可代表民進黨參選中正、萬華區，她說，這次算是比較突發的撞望，這幾天已經與林昶佐及許多在地朋友討論，大家共同認為這一席要守住，並延續林昶佐過去在國際為台灣發聲並在國會延續進步年輕價值，且在地要深耕基層服務，「確實有過很多討論，我自己也有些思考」。
吳沛憶表示，她認為在這情況下，「我來接棒，應該會是最有機會勝選、守住這席的人選」，過去兩次選舉，大局環境都很艱困，她都拿到第一名成績，因此如何爭取更多人支持、中間選民認同、年輕世代的鼓勵，這非常重要，接下來她會努力整合在地最大支持，告訴大家可以對她有信心，「年輕世代來接棒，相信可以守住這一席」。
吳沛憶說，中正、萬華區是徵召區，將由民進黨中央徵召、協調，會向黨中央表達意願及在地心聲想法。
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