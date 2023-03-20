中彰明起大停水47小時　盧秀燕提醒先關抽水馬達

配合自來水公司4項工程，台中市1/3用戶明上午起停水達47小時；彰化縣彰化市、和美鎮部份區域明晚起停水14小時，影響約30萬用戶，屆時將設129處供水站因應。台中市長盧秀燕與台水公司董事長胡南澤等人，今前往東區臨時供水站視察，呼籲市民於停水前6小時完成儲水，並且關掉抽水馬達，避免因空轉燃燒造成災情。
記者顏幸如／台中報導
台水中區工程處辦理臺中市聚興配水池新舊管連接、臺中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線、鯉魚潭場第二送水管工程銜接、鳥嘴潭人工湖下游管線等4項工程，臺中市烏日區、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區等區域，以及彰化縣彰化市、和美鎮等約30萬用戶，即將於明天停水。
其中台中市停水47小時，從明天（21日）上午10時停到23日上午9時，預計影響約30萬用戶、整整兩天兩夜的時間。停水範圍為太平（全區）、大里（全區）、北屯（鐵路以東）、北區（鐵路以東）、東區（鐵路以東）、南區（鐵路以東、以南）、烏日區（鐵路以東及國道一號以南）；降壓區域為東山路以南、鐵路以西、進化路及北屯路以東、進化路以北與烏日區大里溪以南、烏溪以東。
北彰化時間較短只停14小時，時間從明天（21日）晚上10時停到22日中午12時，停水區域包括彰化市建寶里、光南里、延平里及延和里；降壓區域包括彰化市向陽里、南興里、南美里，以及和美鎮糖友里、中寮里、中圍里及犁盛里。共有1萬8千多戶受影響。
自來水公司在台中市設119處供水站、彰化縣設10個，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水。盧秀燕表示，這次停水影響全台中市約1/3民眾，感謝自來水公司加強宣導，市府亦會持續配合提醒用戶提前儲水。她特別提醒市民，抽水馬達在停水期間要先關掉，避免空轉燃燒造成災情，等復水再打開；水源開關也要先關閉，避免復水時水壓過大導致水管爆裂。