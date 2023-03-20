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快一年了仍被無視！河南村鎮銀行受害者發起「氣球運動」

▲中國河南村鎮銀行存戶受害者，近日以氣球掛布條的方式表達抗議，因為1年來仍被無視，沒有獲得補償和解決方案。（圖／翻攝自推特）
▲中國河南村鎮銀行存戶受害者，近日以氣球掛布條的方式表達抗議，因為1年來仍被無視，沒有獲得補償和解決方案。（圖／翻攝自推特）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國矽谷銀行倒閉後，存戶依然可以保住存款，相較之下中國河南村鎮銀行，去年存款突遭凍結的存戶，已經1年了，依然沒有獲得補償和解決方案，部分受害者近日在鄭州施放大型氣球，上面掛了抗議布條，被稱為「氣球運動」。

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根據《自由亞洲電台》報導，有河南村鎮銀行事件受害者，近日分別在鄭州市的黃河大堤及萬達廣場，施放粉紅色的大型氣球，下方則懸掛著白底黑字的抗議布條，印上「河南政府欺上瞞下非法凍結存款」、「銀聯卡全球可取為啥河南不給取」之類的字樣。

受害者控訴，矽谷銀行破產後，美國總統拜登（Joe Biden）短時間內就宣布會保障存戶權益，反觀中國村鎮銀行，受害者被逼到不得不報警，卻連立案都遲遲等不到，更別說補償了，存戶權益被當局無視達1年之久。

去年4月，河南當地村鎮銀行，包含河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等，爆發用戶存款莫名失蹤案件，受害者預估超過40萬人，就連不少外地的焦慮存戶也連忙趕往省會鄭州，結果還發生受害用戶的健康碼一夕之間「突然變為紅色」，阻礙維權活動，引發更強烈民怨。

去年7月，忍無可忍的受害者上街抗議，遭到公安阻止，還被便衣警察強制驅離，現場一度爆發流血衝突，出現可疑「黑衣人、白衣人」聯手施暴存戶，相關話題在中國網路上引發熱議後又忽然「被河蟹」，導致微博等平台已幾乎找不到類似話題。

▲河南村鎮銀行弊案越演越烈，今天全中國3000名取款難的儲戶集結省會鄭州展開維權行動，現場遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。（圖／翻攝自微博）
▲去年7月，數千名取款難的存戶集結省會鄭州展開維權行動，但遭到警方與不明人士圍困，警民甚至爆發流血衝突。（圖／翻攝自微博）

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