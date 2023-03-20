日本旅遊｜網羅8間東京日料激戰區的人氣懷石料理

我是廣告 請繼續往下閱讀
圖／写真AC
來到銀座 SHINOHARA 的入口，映入眼簾的是古樸低調的白樺木色門面，而在宛如時代劇中出現的傳統拉門一旁，則是以內斂低調的字樣寫著店名的小燈籠。這家餐廳原本是位於滋賀縣的在地老店，憑藉著高超的手藝與多樣化的食材，在饕客之間默默累積出優良口碑，業者遂於2016年插旗蔚為高級日料戰場的銀座開設分店，讓下榻於東京一帶的外國旅客們也有幸前往一試。
所在地：東京都中央區銀座2-8-17 B1
交通方式：距銀座站徒步3分鐘
營業時間：12：00～15：00／17：00～23：00
井雪
圖／写真AC
即使平時沒有追看日劇的習慣，想必也曾耳聞紅極一時的半澤直樹，劇中不乏主角與政商名流們在高級料亭內的畫面。如欲親身體驗這般在私人包廂中大啖懷石的滋味，便推薦來到銀座中央區的井雪，其為當地知名度極高的懷石餐廳，亦是許多公司企業高層在商討生意時會作為優先考慮的場所，可見此處在餐點、服務、裝潢等方面都有一定的水準。
所在地：東京都中央區銀座5-14-15
交通方式：距銀座站徒步1分鐘
營業時間：週一～週六 18：00～22：00
春季庵
圖／写真AC
放眼東京絕大多數的懷石料理，店內的氣氛都偏屬正式嚴謹，對於想放鬆身心、與另一半悠閒度過兩人時光的人來說，不免會感到有些拘束。在這樣的狀況下，便建議選擇預訂春季庵，其雖然是正統的日本懷石，但內部裝潢寬敞時尚，以木材與大理石融合了東方色彩與西方流行，且還備有搭配飲品或甜點的多種方案，甚至可協助客人獻上慶祝生日或紀念日的驚喜，此點實屬難能可貴。
所在地：東京都中央區銀座5-14-15
交通方式：距銀座站徒步1分鐘
營業時間：週一～週六 18：00～22：00
和食日和 OSAKETO 赤坂（和食日和 おさけと 赤坂）
圖／写真AC
日文中「酒」的拼音為 OSAKE，而這間餐廳的宗旨恰如其名，就是讓客人們隨餐佐酒，透過專業侍酒師的精挑細選之下，讓最適合的酒與料理襯托得相得益彰，平時吃飯喜歡小酌的人必定不可錯過。另一方面，針對專門為了日本酒而來的人，還可加價升級為10種清酒喝到飽，在長達2.5小時的用餐時間內盡情享受美食與美酒。
所在地：東京都港區赤坂5-4-10 B1
交通方式：距赤坂站徒步1分鐘
營業時間：週一～週六 11：30～14：00 ／17：00～22：00
晴山
圖／写真AC
山本春彥是日本名望極高的日本料理師傅，而在率領的晴山餐廳榮獲米其林星星之後，身價更是水漲船高，甚至被譽為難得一見的天才廚師，目前每逢週末時段往往一位難求，若想趁著赴日旅遊的機會，親自品嚐如此備受肯定的懷石料理，務必儘早利用網路或電話預約，以便順利享用主廚最擅長的鮮美魚湯、漬物與各式煮物。
所在地：東京都港區三田2-17-29 B1
交通方式：距田町站徒步10分鐘
營業時間：週四～週六 12：00～14：00 ／週二～週六 17：30～23：00
味享
圖／写真AC
從2018年開幕至今，儘管時間不算太長，味享卻已在日本迅速獲得了大批忠實顧客，並對主廚的烹調手法與業者的經營理念讚不絕口，在此可以滿足挑惕的味蕾、接受悉心親切的服務問候，同時欣賞廚師當場呈現的高超技術，例如現場研磨的白芝麻醬汁，會佐以香氣四溢的日本茶，再用昆布點綴後鋪上蓬鬆的上等米飯，稱之為顧及每個感官的體驗也不為過。
所在地：東京都港區西新橋1-18-8
交通方式：距內幸町站徒步2分鐘
營業時間：18：00～23：00
CHANKO 黑潮（ちゃんこ 黒潮）
圖／写真AC
一般來說，高級懷石料理都對兒童不甚友善，日本許多店家甚至設有10歲以上的年齡限制，但是 CHANKO 黑潮則有所不同，不但在網站上大方表示歡迎攜帶小孩的家庭，還標明店內可接待嬰兒、亦可停放推車，對於全家出國旅遊的人來說莫過於一大福音。至於此處的餐點也不在話下，舉凡海膽、鮪魚、河豚等鮮甜可口的高級食材都可見到。
所在地：東京都新宿區神樂坂3-6-3
交通方式：距飯田橋站徒步5分鐘
營業時間： 17：00～21：30 （週日、週三公休）
赤坂 詠月
圖／写真AC
如果想找尋一個日本人口耳相傳的秘密店家，並避開大量的觀光客，在靜謐優雅的空間內一邊約會、一邊認真品嚐道地的懷石料理，就可將赤坂詠月納入首選。此餐廳整體走小而巧的路線，座位雖然並非完全密閉的包廂，但巧妙地利用隔板設計區分出私人空間，讓人恍若置身於溫泉旅館中的料亭房間內，並能從一道道富有層次的料理中，充分感受到廚師灌注了全心全意的熱情、專注與技術，預計前往的人亦可事先預訂每日限量的招牌星鰻以免向隅。
所在地：東京都港區赤坂3-11-7 4F
交通方式：距赤坂站徒步5分鐘
營業時間：週一～週五 18：00～23：00 ／週六 18：00～22：00
延伸閱讀：
- 日本旅遊｜一探超級任天堂、哈利波特的世界，暢玩大阪環球影城的最佳攻略！
- 日本旅遊｜北海道四季如畫的美瑛町，美到無法自拔於浪漫中的「美瑛病」
原文出處 : ReadyGo 日本旅遊｜網羅8間東京日料激戰區的人氣懷石料理
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]