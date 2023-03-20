安樂死爭議再起！跨世代論壇將討論「流浪貓狗有何解」
動物保護法「零撲殺」政策自2017年實施後，目前已上路6年多，台灣流浪動物的處境有變好嗎？近日有民眾到「CROSSROAD跨世代倡議平台」上提案，希望「恢復流浪動物安樂死與餵養規範」，因為凡老病殘與問題犬貓都無法得到應有安樂解脫，且因爆籠導致無照顧生活品質下長期被留置，且在野外環境流浪貓狗數量增加下，台灣保育生態已遭受衝擊，正反兩面說法也在網路上交鋒。
記者朱啓瑜／台北報導
提案人黃小姐表示，「無主犬貓餵養規範主因為於零撲殺政策頒發後，飼主責任也隨著餵養興盛開始倒退，開始造成犬貓大量繁殖、追逐弱勢民眾、隨地大小便、寄生蟲孳生、傳播傳染病等問題」，希望主管機關可以建立管領人制度，明確定義針對提供遊蕩動物相關付出照顧，凡定點、定期、長期提供食物與水源，或相關醫療花費，任符合其一即為領管人，並需符合動保政策於管領之動物施打晶片，而收容所則需要恢復安樂死程序，才能避免「爆龍」導致流浪貓狗的二度傷害。
《NOWnews今日新聞》即將在3月23日下午2點舉辦跨世代系列論壇「安樂死爭議再起！流浪貓狗有何解？」邀請台灣爬行類動物保育協會理智長游崇瑋、相信動物協會執行長郭璇、中興大學動物科學系助理教授林怡君以及台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如，探討目前零安樂政策下台灣流浪動物的控管困境、台灣TNVR實行及遊蕩動物的環境威脅。
對相關議題感興趣的民眾，歡迎到《NOWnews今日新聞》臉書及YouTube頻道、跨世代倡議平台、beanfun!聊天室收看，論壇也將開放線上提問，讓我們一同關注公共事務，跨入更好世代。