連任三個月　TVBS民調：陳其邁滿意度56%、不滿意度15%

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進一步交叉分析發現，20-29歲市民對陳其邁滿意度增加8個百分點，至68%，但不滿意度也略增為18%；40-49歲滿意度則減少5個百分點，至57%；60歲以上的民眾滿意度略減為54%；30-39歲及50-59歲民眾滿意度變化不大，維持五成以上。
地區方面，岡山美濃地區對陳其邁的滿意度從51%增加一成至61%，鳳山大寮地區也從58%略增為62%，是滿意度最高的兩個地區；其他地區滿意度則呈現下滑，其中，鼓山三民地區由62%下滑9個百分點至53%，是下滑幅度最大的地區。
民進黨認同者滿意陳其邁表現的比例從90%略增為94%；而國民黨認同者滿意度則略減為22%，不滿意度由43%增加為51%；民眾黨認同者滿意陳其邁表現的比例增加超過三成至65%，不滿意度則減為15%；中立民眾滿意度由51%減少至40%，不滿意度也減少為9%，但有半數（52%）沒表示意見。
詢問高雄市民會不會以住在高雄市為榮，瞭解民眾對地方的認同程度，調查結果顯示，有67%市民表示，以住在高雄市為榮（29%非常光榮，38%還算光榮），相較於109年底的調查結果，民眾覺得光榮的比例增加了6個百分點；而覺得不光榮的比例則減少4個百分點，為14%，另有19%沒表示意見。
這次調查是TVBS民意調查中心於112年3月10日至14日晚間18：30至22：00進行，共接觸880位20歲以上高雄市民，其中拒訪為66位，拒訪率為7.5%，最後成功訪問有效樣本814位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。
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