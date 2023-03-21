不選立委連任　蔡適應：2024扮演好輔選者、抬轎者角色

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對於不選立委連任，蔡適應說，經過考慮與許多好朋友談過之後，決定2024年立委選舉不再參選，強調自己是立法院外交國防委員會召委，接下來時間會著重協助行政立法部門的相關法案與預算案儘速通過，協助將不同意見加以整合。
對於2024大選，蔡適應表示，自己會扮演好輔選者、抬轎者角色 ，努力協助台灣隊捍衛台灣價值，支持黨主席賴清德選總統，地方上也會協助未來黨內提名候選人，他相信每個世代交替過程中都有優秀的人才，繼續為基隆市民服務。
媒體追問基隆市前市長林右昌表示希望能再考慮，蔡適應說，感謝所有好朋友對他的關心與鼓勵，過程中有許多人給他不同的意見，自己也都聽了，也審慎思考做出決定，感謝一路以來愛護他的人，讓他有機會從職業軍人有機會參選議員、立委。
蔡適應說，林右昌在基隆打下深厚基礎，有不可抹滅的貢獻，也是他的好友，感謝過去政治上給予的協助，未來基隆公領域也會持續來努力，2人的關係也不需要被質疑，共同的目標就是讓台灣隊好、讓基隆隊好。
媒體問及是否與黨主席賴清德聊過，蔡適應回應，跟所有關心此事的人談過，也都理解他的想法，自己會扮演不同角色，努力做好輔選工作，也會扮演好擔任外交國防召委工作。
至於林右昌稱不選連任主因是去年選舉心灰意冷，蔡適應說，事實勝於雄辯，有很多事件發生當下有太多錯誤消息跟資訊沒辦法第一時間澄清，隨著時間歷練與淬鍊會還很多人清白，真相也會呼之欲出。