樹科大畢製「超自燃」　星星之火系列作品登場

▲「超自燃BURN ON」其策展理念來自社會人文、環境保育、產業文化、社會議題等激盪發想。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.20）
記者陳美嘉／高雄報導
2023-03-21 14:01:24
樹德科大視覺傳達設計系112級畢製「超自燃BURN ON」星星之火系列作品，3月20日至25日在校內登場，並接續至校外展出。其策展理念來自社會人文、環境保育、產業文化、社會議題等激盪發想，由總指導系主任楊肇傅帶領師資團隊與94位應屆畢業生，設計出17組作品。
形象組《超自燃》，燃燒自我、無限可能。寓意為「如果我們發生自燃，引燃的將是我們對設計的熱忱；燃燒自己的所學，用心對待他人，為設計帶來意義，如同把一切燃為可能」，故將其比喻為「超自燃現象」。《抹鯊／Eraser Effacement》透過小男孩視角拯救雙髻鯊，設計出奇幻風格保育動畫藉以表達對海洋議題的關注。 ▲「超自燃BURN ON」星星之火系列作品即日起展出。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.20） 《渣／DREGS》以日常出現的各種渣，讓其能發揮最大的利用價值，達成循環利用、生命永續。《神力快遞／Magic Express》從全新視角認識人文氣息濃厚的澎湖，並以守護島民長達四百多年的神祉「媽祖」化身觀光大使，從澎湖天后宮出發，介紹澎湖民情風俗及景點。《壽山／Taiwan National Natural Park》以跳島式由南至北，包含旗後山、壽山、左營龜山(又稱龜峰嶺)、半屏山等國家自然公園作為保護範圍目標。 ▲「超自燃BURN ON」星星之火系列作品即日起展出。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.20） 「超自燃」另有《身在福中不知蝠》、《製然生態課》、《台灣虹》、《蕉點》、《It‘s視界》、《時逝美》、《竹》、《風裊》、《尋光路》、《守藝人》、及《字白》等作品。 ▲「超自燃BURN ON」星星之火系列作品即日起展出。（圖／記者陳美嘉攝，2023.03.20）
「超自燃BURN ON」星星之火系列作品預計5月12日至15日前往高雄市青春設計節展出，地點駁二藝術特區蓬萊倉庫B3；5月19日至22日將北上南港展覽館2館4樓新一代設計展亮現。