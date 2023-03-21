全民普發6000元明上線 新北設64處專櫃協助線上登記
行政院日前公布全民普發6000元可由5大管道領取，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定對象直接入帳及特定偏鄉造冊發放5種，其中登記入帳，將於明日上午8時開始線上登記。新北市政府今（21）日發布新聞稿表示，考量部分市民或長者不擅長操作3C電子產品，從3月22日起將於全市29區公所及各戶政事務所（含區所、辦事處）開設64處「全民普發6000元線上登記窗口」，由專責人員協助民眾線上登記，並提供相關諮詢服務，讓市民能夠便捷領取。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府民政局局長柯慶忠表示，全民共享普發現金登記入帳系統將自3月22日上午8時起開放民眾線上登記，前5日會以身分證、居留證尾數進行分流，分別是22日開放尾數0、1；23日為尾數2、3；24日為尾數4、5；25日是尾數6、7；尾數8、9的民眾需等到26日；27日以後則不限尾數均可登記，系統至少開放六個月。提醒民眾如要到區公所或戶政事務所諮詢登記，記得確認身分證尾數，尾數8、9的民眾因逢假日則可於隔日前往，避免白跑一趟。
柯慶忠也指出，近時坊間已出現詐騙集團註冊偽冒網站，企圖騙取民眾個資及金融資訊，請民眾自行登記時務必提高警覺，勿相信來路不明簡訊及LINE連結，點擊網址前也應再三確認正確網址為「https://6000.gov.tw」；市府也協請各專責櫃台提供服務時，加強宣導民眾如有疑慮可撥打1988客服專線或165反詐騙專線，避免受騙上當。
新北市政府民政局提醒，為方便登記系統操作，應攜帶身分證(居留證)、健保卡及金融機構帳號；未滿13歲者，則可由父母或法定監護人其中1人代領，請代領者記得攜帶被代領人之健保卡，才能進行相關系統操作。
另外自3月28日起民眾即可至「全民共享普發現金登記入帳系統」查詢登記結果，中央預估將於預算三讀公布生效後5個工作日起開始陸續撥款入帳，6000元屆時將自動匯入登記時提供的金融機構帳號。