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零安樂讓流浪動物更痛苦？跨世代論壇明討論動保議題

▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，更有民眾到跨世代提案，要求恢復流浪動物安樂死。（示意圖／記者陳明安攝）
▲全台收容所面臨「爆籠」的狀況，更有民眾到跨世代提案，要求恢復流浪動物安樂死。（示意圖／記者陳明安攝）

記者朱啟瑜／台北報導

台灣施行零安樂政策後，除各地收容所面臨超收問題外，無人收養的流浪動物，也只能交給收容所照顧到老，不少收容所大喊「吃不消」，認為政府政策有好的出發點卻缺少相對應的配套管理，反讓收容單位承受更大壓力，這也是為什麼有民眾到跨世代倡議平台提案，認為要恢復安樂死以及限制餵養流浪動物，希望能找回流浪動物和收容所的平衡，進而改善全台灣流浪動物的狀況。

以國外經驗為例，德國、瑞士、義大利等國家已實施零撲殺政策，美國也推動將於2030年終止流浪狗的計畫（The American Strays 2030 Project）。就德國「養狗法（Hundegesetz）」為例，在飼養大型犬與特定犬種前，飼主需通過考試並取得得飼養證照，且向飼主徵收的「狗稅（Hundesteuer）」。荷蘭的稅收制度則是按隻繳納，如有三隻以上須先向荷蘭養殖協會登記在案，以確保飼主非私設養殖場。針對棄養或虐待寵物也有罰款或判刑。德國棄養寵物犬將面臨兩萬歐元的罰款；而荷蘭違反動物保護法最高可處三年以下的有期徒刑。

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除飼主有相對應權利義務外，針對寵物販售業者與執業獸醫也有較為嚴苛的規定。瑞士及奧地利甚至禁止於商店販售寵物，僅能以流浪動物認養或申請繁殖場「計畫生育」等方式，從寵物源頭控管數量。這些國家的作法或許能為台灣的現況帶來不一樣的思考模式，朝著真正為動物權利著想的進步國家前進一步。


「安樂死爭議再起！流浪貓狗有何解？」跨世代系列論壇將於明天（23日）下午2點登場，針對台灣零安樂政策後，面臨的流浪動物問題以及收容所動物終養困境。也邀請各位參與討論，論壇將在NOWnews臉書粉絲專頁YouTube、beanfun!聊天室、跨世代倡議平台上同步轉播。

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