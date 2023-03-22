訪中稱謂攻防　馬辦引馬習會：互稱先生是最高尊重

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蕭旭岑今天在接受廣播訪問時則說，陳建仁非常可笑，因為堅持要對岸稱馬英九為總統，他們稱對岸為主席，這就是兩國論，但陳建仁敢公開說這是兩國論嗎；如果要對岸稱呼總統，那陸委會還有存在的必要嗎，陸委會主委邱太三應辭職，併入外交部。
蕭旭岑指出，當年「馬習會」雙方之所以互稱為先生，是因為兩岸互不承認主權，對岸被台灣方視為大陸地區，對岸稱台灣為台灣地區，當然也就不能稱為主席，如果要對岸叫他們總統，這很奇怪，是不是要把他們當成外國，因此互稱先生是最高的尊重。
蕭旭岑也說，這次對岸方面表明歡迎馬英九，是稱呼「馬英九先生」，這是從未有過的體例，馬英九這次是受到高度的尊重與禮遇。
蕭旭岑表示，陳建仁的說法只是暴露民進黨的雙重標準、戰略不清楚，如果要走台獨路線，就應該宣布修憲，把中國當成外國，要求對岸以外國方式對待台灣，但民進黨不敢，不解為何陳建仁在立法院這樣說，如果真的是溫暖內閣，應該修正一下，不要再變成前行政院長蘇貞昌。
談到馬英九與總統蔡英文出訪行程時間幾乎重疊，蕭旭岑說，這是巧合，因為馬辦與對岸談訪中行程的時間是在農曆年前，而蔡總統決定訪美是3月以後的事情，時間上的先後，當然是他們先安排，而且馬英九是去清明祭祖，清明節只有一天，就是4月5日，不在這個時間去，什麼時候去，呼籲陰謀論可以休矣。（編輯：蘇龍麒）1120322