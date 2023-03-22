普發6000今登記！3/22後往生家屬可代領？ 財政部給答案
全普發6000元現金紅包，5種領錢管道中最便利的「登記入帳」今天（22日）起跑。不少民眾好奇，萬一家人3/22過世還領得到6000元嗎？對此，財政部回應，22日（含）以後過世的民眾，若本就符合領取資格，這一資格不會隨亡歿而消失，可由遺屬到郵局代領款項。
記者徐銘穗/綜合報導
財政部指出，普發現金登記開始日（含當日）後過世的民眾，仍可由遺屬在郵局代為領取款項，也就是說，22日（含）以後過世者，仍具備領取6000元資格，可由遺屬到代為領取款項，遺屬需先電洽1988專線，待1988專線確認已歿民眾符合領取資格後，財金公司依1988專線提供之資料傳真至代領人之指定郵局，協助已歿民眾之遺屬領取款項。
財政部表示，已過世民眾的遺屬，需攜帶亡者死亡證明、身分證件、代領切結書、代領人身分證明正本文件，至指定郵局領現，建議民眾去郵局前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。領取時間則是預算三讀公布生效後第21天起。
而攸關6000元入帳或領現時間的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，目前正由立法院審查中，各黨團先前同意於24日院會表決處理，完成三讀程序。如果24日表決通過，25日下午將送總統府，一旦完成法定程序，將在總統公布預算案生效後的5個工作天，6000元將陸續撥款入帳。