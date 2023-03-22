謝金晶玩「為愛倒立」遊戲　背後動機藏大洋蔥

現今社會中，仍有許多人因不了解而對街友、寒士帶著主觀偏見，也因其外在形象更容易成為被抨擊誤解的對象，藝人謝金晶深知寒士處境艱難，特響應人安邀約，參與「為愛倒立」活動，並邀請社會大眾一起參與遊戲，用全新的視角來了解寒士，用同理心來拉人一把，讓寒士們的人生能夠有機會翻轉，重新再來。
記者楊穎軒／綜合報導
謝金晶於現場仔細解說「為愛倒立」活動的遊戲規則，也親自傳授倒立的小撇步，最後更提醒大家，在參與過程中，務必要審慎評估自身狀態，若有身體不適、狀態不佳或為初學者，切勿獨自嘗試挑戰。活動說明後，現場立刻有粉絲踴躍參與，長期提供義工服務的大姊李靜貞，憑著多年的瑜伽經驗完成倒立挑戰，並且介紹倒立的多項好處，為的就是希望能與金晶攜手，邀請社會大眾關懷寒士，幫助社會底層弱勢。
謝金晶更特別介紹人安自去年推動的多項創新就業方案，包含人工洗車、文創商品、街賣爆米花等，人安基金會藉由多元化的謀生方案，幫助更多寒士，也讓他們知道透過自身的能力和努力，獲得更多的機會重新自立於社會。現場除了給予寒士鼓勵以外，也希望你我都能以尊重的態度代替冷漠，盼邀請社會大眾「月捐200 讓寒士不再挨餓」長期小額捐款，支持常年服務，給寒士一個溫暖的家。