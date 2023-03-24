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專訪／疫情停飛僅百餘日　酷航大機隊成規模經濟優勢

▲有別於多數航空公司「先停飛、後觀望」的態度，來自新加坡的酷航在台灣宣布三級警戒後100多日即恢復台北-新加坡每日航班。（圖／NOWnews資料照）
▲有別於多數航空公司「先停飛、後觀望」的態度，來自新加坡的酷航在台灣宣布三級警戒後100多日即恢復台北-新加坡每日航班。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／專訪

新冠肺炎疫情重創全球，航空產業首當其衝，受限於多國邊境管制與防疫政策的不同，也考驗著全球航空公司在疫情中與解封後的經營策略。有別於多數航空公司「先停飛、後觀望」的態度，來自新加坡的酷航在台灣宣布三級警戒後100多日即恢復台北-新加坡每日航班，在母集團的助力下，抓住解封後首波旅遊熱潮。

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「我們在疫情剛開始的時候的確有暫停台灣的航班，但是100多天後就恢復營運。」酷航台灣分公司總經理李育修接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，儘管在疫情最嚴峻的時刻，酷航飛航新加坡到台北的每日航班一直都沒有中斷，品牌很重視台灣的市場，也期待能透把握最佳的時機點，迎接邊境開放，也因為如此，酷航在台灣甫解封之時對接上第一波的需求，「我們不只看的比較快，也看的比較遠！」

然而要掌握先機同時也得付出代價，李育修也坦言：「疫情當中真的很辛苦，可能一架班機客人只有十多個，載客率也只有10幾%，但酷航決定先維持兩地的基本需求，因為即使是在疫情當中，還是會有必要性的差旅、探親搭機需求。」同時也如同其他航空同業，進行機艙載貨、客艙載貨等，利用貨運補貼航班成本，也協助防疫物資的運送。

亞洲的反彈需求強勁，航班也配合各國邊境政策恢復，酷航在台灣一宣布解封後，北海道札幌、首爾航班就立刻恢復，可以恢復得那麼迅速的關鍵，是因為酷航不管在東北亞、東南亞甚至是歐洲航點都是持續營運，「我們一直都維持著營運基本的能量，等到旅遊的需求回來後就可以立即增班」。

▲酷航台灣分公司總經理李育修表示，儘管在疫情最嚴峻的時刻，酷航飛航新加坡到台北的每日航班一直都沒有中斷。（圖／記者朱永強攝）
▲酷航台灣分公司總經理李育修表示，儘管在疫情最嚴峻的時刻，酷航飛航新加坡到台北的每日航班一直都沒有中斷。（圖／記者朱永強攝）
酷航的機隊包含波音787機隊有20架，空中巴士A320系列有38架，將近60架的機隊規模，這是國籍廉航虎航的3倍之多，要在疫情肆虐之際維持多航線的常態航班營運，為何無懼龐大的成本壓力？李育修提出了不一樣的觀點，「航空公司隨著機隊到了一定的規模，整體的航班、航線營運成本事實上是更有效率的。」

李育修指出，航線的營運成本甚至是每個機位的營運成本，都能達到規模經濟，航空公司也能提供更超值的產品來回饋消費者，且在母公司新航集團資源整合下，新航和酷航彼此共用班號，讓不同消費客層的旅客都能搭乘，哩程也成互通使用，無疑也是利用新航的資源，協助酷航整體載運和運力恢復，發揮綜效。

在集團的分工下，酷航與新航營運的路線也有不同，李育修說，「像是印尼的美娜多、龍目島，以往是新航在飛行，但後來發現酷航的A320更適合飛航。」不僅讓航線維持更平穩的營運，也讓透過各地前往新加坡轉機，讓新航的高階客層也願意搭乘酷航，前往酷航有優勢的航點，也是在解封復甦之際，酷航能開展且維持多航點營運的主因。


 

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