專訪／直薦冒險目的地　酷航用新航點創造新需求

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波音787為雙走道的寬體客機，在三級客艙下最大即可乘載330名乘客，滿載航程可達7000海浬，全日空、加拿大航空、卡達航空、長榮航空均有採購，更是其他低成本航空公司難見的機型。李育修指出，「這樣的機隊可以讓酷航營運的航點有所不同。」可以從新加坡，飛航10至11個小時到希臘、德國柏林，成為小資族的驚喜。
「很多低成本航空的主力客群，可能剛開始沒有辦法想像，哇！能夠搭乘酷航的航班，也能夠到歐洲去旅遊！」李育修說，這使品牌在市場上做出區隔，提供不同於其他品牌的差異性商品，在疫情後的復甦上站穩腳步。
但有了差異性商品還不夠，利用促銷手法和陌生航點，酷航從中一手催出消費者的旅遊需求才是真功夫！李育修分享，品牌在台灣宣布解封後便抓住商機，「像台灣1212的電商節，推出只要1212元就能直飛新加坡，可能旅客本來沒有這樣的需求，但看到這樣的促銷就決定開啟一趟旅遊。」此外，也和新加坡旅遊局等合作夥伴共同推廣旅遊，藉由不定期的合作方案推出低於市場的競爭價格，推廣一些特殊的航班，讓消費者跟著酷航的腳步去推廣一些特殊的航點。
李育修興奮指出，「很多的消費者喜歡隨著我們新的航點去冒險。」比如說印尼泗水，熱愛低成本航空的小資族很喜歡去探險，願意搭乘酷航航班到泗水去爬火山，或是前往東馬，飛往古晉跟梅里，探索原始的森林，利用台灣市場上少見的航點，提供消費不同的選擇，最重要的是要讓消費者願意掏腰包。
「我們把握了疫情期間，針對系統進行大改造。」李育修說明，尤其針對旅客的定位系統，包含網站、手機APP，至少做了兩到三波的大改版，其中，網站介面有一個很特殊的功能，「他可能剛開始不知道他想要去哪裡（旅遊），透過網站頁面的設計，比如點選喜歡去陽光沙灘景點的旅遊喜好，或只需要點選出發時間，我們直接給他推薦的航點。」
不管是去美娜多潛水或是到古晉、梅里探險，酷航透過網頁直接推薦航點的熱門旅遊方式，同時提供促銷價格，推薦消費者自己根本沒有想過要去的航點，李育修表示，這樣的經營型態不只改變旅客的消費習慣，也對品牌更有黏著度，激起旅遊冒險的精神，也讓品牌形象更深植在消費者心中。