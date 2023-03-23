首道春雷來了？大片閃電對流將南下 「這天」雨彈轟炸
時序已經來到3月下旬，今年卻還沒響過任何一聲「春雷」？以往每年2月中下旬至3月，春天的天氣系統就會較為活躍，鋒面會導致台灣各地降雨變多，並搭配一聲聲氣勢滂薄的雷響，歷年「第一聲春雷」平均是在2/22響起，今年則大遲到，不過中央氣象局局長鄭明典指出，在台灣北方和中國附近已經出現一些閃電訊號，雖然距離較遠但仍進入觀測範圍，未來值得觀察，降雨方面，主要降間預估會往後延到週日3月26日。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明今（23）日早上在臉書表示，台灣北方海面有大片的閃電對流，目前正逐步南下當中，預計天氣將逐步開始不穩定，其中週五比較明顯，週末則是會全台有雨，天氣風險天氣分析師吳聖宇也指出，今日北方的鋒面系統有慢慢靠近台灣北部海面的趨勢，明天鋒面會更為靠近，甚至晚間就可能來到北台灣上空，預計下半天開始，台中以北到宜蘭一帶下雨機率逐漸提高。
鄭明典則說，觀測到的閃電訊號雖然有點距離，但是已經進入氣象局閃電偵測系統的範圍，這個鋒面預計主要降雨時間預估會往後延到下週日（3/26），不過今晚就可能轉北風，氣溫稍降外，雲量也會增加。
至於春雷為何遲到，據氣象局資料顯示，歷年來「第一聲春雷」的平均發生日期為2/22，正常範圍落在2/6至3/9，最早的春雷發生在1980年和1997年的2/1，最晚則是2011年的4/7，今年直至3月下旬都未響起首聲春雷，推測與反聖嬰現象有關，氣象專家賈新興也指出，台灣附近的大環境處於偏乾的狀況從今年年初就開始，南方一直維持在低壓帶，鋒面系統也就無法順利形成。