路上見狒狒怎麼辦？北市動物園曝攻擊機率 提醒3招防身
桃園平鎮區振興里驚傳有性情兇猛的「東非狒狒」在街上亂竄的事件，後經屏科大副教授蘇秀慧透過照片初步鑑定應為「豚尾狒狒」，只是目前仍未圍捕成功，不少民眾擔憂是否會遭受攻擊，對此，台北市立動物園非洲動物區長鄭惟仁今（23）日指出，民眾看到狒狒記得保持距離、避免直視，若離太近也可以用背包或物品往他拋去，分散他的注意力，並稱狒狒應該還不至於餓到，因此攻擊機率比較低。
記者林莞茜／綜合報導
鄭惟仁表示，根據林務局資料，目前有圈養狒狒的園區分別是北市動物園、六福村和壽山，北市動物園經確認10隻都還在園區，六福村則稱初步盤查後無狒狒逃脫跡象，但為保險起見，正在進行二次確認中；壽山動物園則有4隻長鬃狒狒、1隻阿拉伯狒狒都在園中。
針對民眾擔憂狒狒是否會有攻擊性，鄭惟仁指出，狒狒習性平常不會太主動攻擊人，但太靠近可能還有些風險，且犬齒蠻銳利蠻長的，因此有遇到，還是要保持距離，不要離太近，再趕緊通報。
媒體追問逃脫狒狒身上是否有晶片？鄭惟仁回應動物都會盡可能安裝晶片，只是要剛好配合動物健康檢查才有可能，因為植入晶片會痛，很少在不麻醉的情況下去植入，而這隻有沒有晶片不確定，而晶片也屬於被動式的，必須要有檢測器探測才能知道有沒有，是不會主動發射訊號的，平時只是用做個體辨識上使用。