《捍衛任務4》首日「全台票房1280萬」！刷台灣影史紀錄
全球熱賣並擁有大量粉絲的《捍衛任務》系列最新史詩篇章《捍衛任務4》（英文片名：John Wick：Chapter 4）已於昨（22）日搶先全球在台上映，IMAX、MX4D、杜比影院版本也同步推出，吸引大批台灣觀眾第一時間入場搶看今年最狂的動作電影「神作」，《捍衛任務4》上映首日便空降全台票房冠軍，全台票房賣破1280萬，不僅票房市占率高達72.2%，更超越前集《捍衛任務3》首日1137萬的票房數字！
記者賴禹妡/台北報導
《捍衛任務4》在歐美及亞洲多國因超猛的動作場面被判定為輔導級電影（英國：輔15、法國：輔12、加拿大：14A、澳洲：輔15、義大利：6+、阿拉伯聯合大公國：輔15），而在台灣則被判定為限制級電影，《捍衛任務4》也在上映首日創下台灣影史新紀錄，寫下台灣影史非假日上映的限制級電影開片票房新高紀錄！
《捍衛任務4》日前於美國西南偏南影展（SXSW）以及海外首映後，也引爆海外媒體及觀眾的好評及熱議，在權威影評網站「爛番茄」拿下94%的超高分評價，均分也高達8.3，基哥最新作品的魅力席捲全球，本周也將在海外各地陸續上映。《捍衛任務4》全台口碑爆棚熱映中。
《捍衛任務4》電影的好口碑在上映後短時間發酵，於3月22日單日Google搜尋聲量就超過5萬多筆，衝上熱搜第二名。知名影評人膝關節也大力推薦「《捍衛任務4》是你這輩子應該要看的各類動作槍械大戰之絕猛天花板！」許多看過的觀眾都力讚，「光是169分鐘幾乎不間斷的打鬥場景就完全值得啦，這種不停開槍的爽度，推薦一定要去電影院觀賞」、「從頭打到尾豪無冷場，還有像玩遊戲的上帝視角運鏡，超酷！」
另外，《捍衛任務》系列都未缺席的狗狗角色，在《捍衛任務4》中的新狗狗一樣圈粉無數，許多觀眾都大呼，「總之，愛狗的男人就給讚！」、「基努李維的電影＝狗狗正確」…等，都讓《捍衛任務4》掀起許多熱烈話題。《捍衛任務4》全台口碑爆棚IMAX、MX4D、杜比影院版本同步熱映中。