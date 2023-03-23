下班注意！北台灣午後突颳「超強怪風」 背後元兇找到了
根據天氣預報，今（23）日雖然有鋒面接近，但各地大多維持多雲到晴的穩定天氣。不過弔詭的是，北台灣在中午過後突然「吹起怪風」，包括大台北平地的陣陣強風都讓民眾感到有些寒涼，中央氣象局還特別發出即時天氣訊息，提醒基隆北海岸及大台北地區有較強陣風。對此天氣風險公司解釋，其實這是春季常見的劇烈天氣系統「颮線」，主要是福建外海到台灣北部海面有旺盛對流系統發展影響導致，請民眾多加注意。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司在臉書粉專表示，由於目前在福建外海至台灣北部海面有旺盛對流系統發展，雖然距離台灣有點遠，沒有對台灣造成明顯降雨，但強對流伴隨大量降雨形成的「外流西北風」，下午直接灌入台北盆地，台北市陣風一度達到8級，也造成了部分路樹倒塌的情況。
天氣風險公司補充，鋒面外流的前緣同時可以看到有「颮線系統」發展，明（24）日鋒面會更為靠近，台中以北到宜蘭一帶雲量會逐漸增多，下半天下雨機率逐漸提高。週末期間（3/25至3/26）鋒面由北往南逐漸通過台灣，預期各地都會有短暫陣雨出現的機會，其中週六鋒面影響最大，台灣海峽北部到台灣北部陸地降雨系統發展比較活躍
整體來看，這波鋒面對於中部、北部還有宜蘭、花蓮等地降雨會比較明顯，南部以及台東地區降雨就比較少，中北部地區的旱象會有舒緩的幫助，但是要完全解決缺水的問題可能還沒有辦法，南部地區的旱象幫助較小，還是要持續節約用水，等待更多降雨出現。