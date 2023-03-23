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跨世代／恢復流浪貓狗安樂死？正反意見出發點都是為動物

▲跨世代論壇「安樂死爭議再起！流浪貓狗有何解？」邀請到台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋（左一）、中興大學動物科學系助理教授林怡君（左二）、相信動物協會執行長郭璇（右二）以及台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如（右一），主持人則是時事評論員鬼才阿水（中）。
▲跨世代論壇「安樂死爭議再起！流浪貓狗有何解？」邀請到台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋（左一）、中興大學動物科學系助理教授林怡君（左二）、相信動物協會執行長郭璇（右二）以及台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如（右一），主持人則是時事評論員鬼才阿水（中）。

記者朱啓瑜／台北報導

近日有民眾到「CROSSROAD跨世代倡議平台」上提案，希望「恢復流浪動物安樂死與餵養規範」正反意見在網路上討論熱烈，《NOWnews今日新聞》舉辦跨世代系列論壇「安樂死爭議再起！流浪貓狗有何解？」邀請台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋、中興大學動物科學系助理教授林怡君、相信動物協會執行長郭璇以及台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如，做為活動來賓提供最第一線的狀況，而主持人則是時事評論員鬼才阿水，在長達1個半小時的論壇中，不難發現雙方雖然意見相左，卻都是為了動物處境在奮鬥。

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身為提案團隊之一的游崇瑋，提到目前因為全台收容所爆量，民眾檢舉到相關單位後，都會是以「精準捕捉」為主，目前的人力和收容力根本無法大量捉捕流浪動物，而TNvR節育做法追趕不上流浪貓狗繁殖的速度，所以流浪貓狗一直增加，而第一線受害者就是當地的野生動物「青蛙、蜥蜴、各種昆蟲，山上可能還會有保育類的穿山甲、石虎，他們的生命又有人在乎嗎？」游崇瑋更提到許多愛爸、愛媽喜歡餵食流浪貓狗，卻不想擔起責任送他們去節育，他認為恢復到過去「撲殺」做法，才能有效控制源源不絕的流浪貓狗，也能改善收容所超收下照顧不周的慘況。

而中興大學任教的林怡君則是希望大眾不要把「安樂死」污名化，因為根據世界衛生組織安樂死也是有效控管流浪動物的手段之一，其它還有像是減少餵食、絕育、施打晶片⋯等等，林怡君認為安樂死可以存在，而多管齊下的源頭控管更是重要，畢竟在外頭流浪的動物多數生活品質不佳，沒有穩定食物及乾淨水源，即便有人餵養，也無法確保就是健康的生活著，多半都是受到疾病困擾「安樂死其實是給予生活品質低落的動物一個解脫的方式，應恢復安樂死讓生活品質不好的動物有後路可以退。」

相信動物的執行長郭璇則是帶來一些好消息，雖然全台的流浪動物數量可能增加中，但他們合作的北北基桃縣市，的確在高強度節育的絕育之下，有了明顯的改善。「台北市公立收容所的幼犬入所量，從計畫前的2694隻，下降到去年只剩344隻，1999市民通報專線的人犬衝突通報數量，也從4925件下降到去年僅剩1023件。另外新北市、基隆市的幼犬入所量，也在計畫前後降低將近8成」郭璇更說從政府的角度修法比較難實現，因為資源有限不可能照顧到所有的流浪動物，必須靠著社會民間團體的力量，和政府一起合作，才能夠把流浪動物控制下來。

防虐動物協會的姜怡如則是認為，回到過去的撲殺手段是不可行的，因為當時數字顯示就算一直撲殺，流浪動物的總量並沒有顯著的下降，姜怡如提到新加坡的5年計畫，透過「絕育、送養」等加強飼主管理責任下，星國的流浪動物正朝著大幅下降的方向走，她也希望政府單位可以思考台灣是否應該在飼主、教育方面，灌輸大眾不要棄養的觀念，才能根絕問題。最後她也認為流浪動物安樂死的討論很多，但追根究底大家都是在乎動物權利，應該要回到理性討論，減少針對謾罵，才能更容易凝聚共識，創造一個在動物權利上面來說更健全的環境。

想了解更多有關此次論壇的內容並且參與，歡迎收看今日新聞YouTube上完整節目。


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