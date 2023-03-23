跨世代／恢復流浪貓狗安樂死？正反意見出發點都是為動物

我是廣告 請繼續往下閱讀
而中興大學任教的林怡君則是希望大眾不要把「安樂死」污名化，因為根據世界衛生組織安樂死也是有效控管流浪動物的手段之一，其它還有像是減少餵食、絕育、施打晶片⋯等等，林怡君認為安樂死可以存在，而多管齊下的源頭控管更是重要，畢竟在外頭流浪的動物多數生活品質不佳，沒有穩定食物及乾淨水源，即便有人餵養，也無法確保就是健康的生活著，多半都是受到疾病困擾「安樂死其實是給予生活品質低落的動物一個解脫的方式，應恢復安樂死讓生活品質不好的動物有後路可以退。」
相信動物的執行長郭璇則是帶來一些好消息，雖然全台的流浪動物數量可能增加中，但他們合作的北北基桃縣市，的確在高強度節育的絕育之下，有了明顯的改善。「台北市公立收容所的幼犬入所量，從計畫前的2694隻，下降到去年只剩344隻，1999市民通報專線的人犬衝突通報數量，也從4925件下降到去年僅剩1023件。另外新北市、基隆市的幼犬入所量，也在計畫前後降低將近8成」郭璇更說從政府的角度修法比較難實現，因為資源有限不可能照顧到所有的流浪動物，必須靠著社會民間團體的力量，和政府一起合作，才能夠把流浪動物控制下來。
防虐動物協會的姜怡如則是認為，回到過去的撲殺手段是不可行的，因為當時數字顯示就算一直撲殺，流浪動物的總量並沒有顯著的下降，姜怡如提到新加坡的5年計畫，透過「絕育、送養」等加強飼主管理責任下，星國的流浪動物正朝著大幅下降的方向走，她也希望政府單位可以思考台灣是否應該在飼主、教育方面，灌輸大眾不要棄養的觀念，才能根絕問題。最後她也認為流浪動物安樂死的討論很多，但追根究底大家都是在乎動物權利，應該要回到理性討論，減少針對謾罵，才能更容易凝聚共識，創造一個在動物權利上面來說更健全的環境。
想了解更多有關此次論壇的內容並且參與，歡迎收看今日新聞YouTube上完整節目。
更多「跨世代浪浪安樂」相關新聞。