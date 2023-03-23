有能力2027年前攻台？中國外交部：決不承諾放棄使用武力
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在出席參議院撥款委員的聽證會時，同意美國情報首長的評估，認為中國解放軍會在2027年具備武力犯台能力。中國外交部發言人汪文斌對此也直白表示，中國堅持盡最大努力「爭取和平統一的前景」，但決不承諾放棄使用武力。
國際中心楊智傑／綜合報導
布林肯22日出席國務院2024預算聽證會時，參議員向他提問是否同意美國中央情報局局長勃恩斯所稱，共軍將在2027年前具備犯台能力？布林肯則表示認同情報分析，並稱美方會積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式。
在中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌對此則回應表示，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，中方堅持以最大的誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。
汪文斌強調，「當前台海局勢緊張的真正根源，是民進黨當局『倚美謀獨』和美方一些人搞『以台制華』」，並稱針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。
對於美方發言，汪文斌則表示，若美方真的希望台海和平穩定，就應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止插手台灣問題，停止製造新的台海局勢緊張因素。