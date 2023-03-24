地方期盼15年　國道7號正式獲中央核定千億預算

國道7號昨（23）日正式獲行政院核定，總經費約1,357.9億元，高雄市政府今（24）日指出，非常感謝中央大力支持，未來市區東側將新增1條南北向高速公路，將提供高雄港洲際貨櫃中心便捷聯外，自小客車能有效與大貨車分流，降低行車風險，路線由小港南星路一路往北至國10仁武，114年動工，119年完工，分標施工、分階段通車。
記者鄭婷襄／高雄報導
國道7號歷經15年推動、10年的環評程序，去年通過環評審查，上個月由國家發展委員會審查通過，23日獲中央核定，總經費約1,357.9億元，全線23公里，設置達 7 處交流道，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，未來將透過高屏2快可以轉銜至國1，預計通車後將可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段（仁武-鼎金系統）約29%交通量，台88線目前最瓶頸之路段（五甲-鳳山）也會減少約30%之交通量。
高雄市長陳其邁表示，國七是攸關市民交通安全、港區貨運量能的重大建設，更重要的就是能夠把貨櫃車與一般客車從洲際貨櫃中心到國道可以有效分流，這個對於南部地區來講，可以說不僅關係到產業發展，更重要的就是能夠紓解高速公路的車流，高雄市會配合國公局、交通部的工程計劃，能夠事先就行政協調與地方應辦事項，全力配合、全力推動。
交通局長張淑娟表示，和中央的界面協調會議已著手進行，交通局會擔任好中央和地方的溝通協調角色，讓建設期程可以順利進行，未來持續與中央研議如何善加利用智慧運輸系統手段，讓國道周遭交通順暢不壅塞，高市府已與中央成立溝通平台，中央地方齊心努力，同步建立與地方溝通管道，傾聽民意並維護市民相關權益。