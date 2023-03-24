解婕翎男友身分超狂！被封實況祖師爺 認識10年擄獲女神
「宅男女神」解婕翎今（24）日凌晨開心迎接38歲生日，也公開與實況主六嘆的戀情，讓許多粉絲、好友們充滿震驚與感動。事實上，小倆口認識10年之久，除了工作上，私底下也是非常要好的朋友。值得一提的是，37歲的六嘆不僅資歷輝煌，談吐得宜，更陪伴過無數觀眾們長大，更被封為「實況界的祖師爺」。
記者詹鎰睿/綜合報導
「六嘆」本名汪光磊，從小就非常喜愛打電動玩遊戲，高中時在加拿大唸書生活6年，回到台灣後直接踏進職場，也開始用「6tan」的暱稱開台擔任實況主，並以遊戲《星海爭霸II：自由之翼》打開知名度，由於和表弟鳥屎，以及遊戲中認識的老王默契十足，也成功在實況界爆紅，3人便組成實況團體LNG，至今每次開台都吸引超過萬人觀看。
除了實況主的身分，六嘆也曾擔任過「雷亞遊戲」公司的企劃助理，後來晉升遊戲製作人，目前則是一名全職實況主，手上也擁有主持長達9年的網路節目《現在宅知道》，靠著豐富的資歷以及沉穩的談吐，獲得許多遊戲廠商青睞，不僅收入相當穩定，也努力朝著自己夢想前進，2022年還跟好友合作舉辦遊戲展，在電玩界掀起熱議。
說到六嘆與解婕翎的緣分，要回到2013年的網路節目《電玩爆爆》，當時六嘆不僅成為節目固定班底，也和主持人解婕翎、其他班底交情要好，時常出門遊玩或是一起打電動，認識整整10年之久，近年來六嘆還成為解婕翎YT頻道「我們煉愛吧」的約會對象，各種聊天、鬥嘴的互動都讓觀眾們笑到不行，沒想到還真的譜出戀情，六嘆告白3次才成功擄獲女神芳心，也讓粉絲們相當驚喜，見證螢幕CP情侶成真，紛紛獻上祝福。