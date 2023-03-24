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台灣也有龍捲風？專家曝1年發生頻率　新店恐怖經驗挖出

▲2011年5月新店曾發生龍捲風，被台灣龍捲風達人劉清煌追查後，確認是百年難得一見的都市龍捲風。（圖／截自horay9190 YouTube）
▲2011年5月新店曾發生龍捲風，被台灣龍捲風達人劉清煌追查後，確認是百年難得一見的都市龍捲風。（圖／截自horay9190 YouTube）

記者徐銘穗/綜合報導

美國加州洛杉磯22日白天出現40年來最強龍捲風，不到一分鐘內，龍捲風就摧毀當地工業區，釀成11棟危樓、1人受傷。碰巧台灣北部昨也颳起怪風是前兆嗎？「台灣龍捲風達人」、文化大學大氣科學系教授劉清煌曾說，台灣龍捲風每年平均發生4到5次，2011年新店地區還曾出現百年難見的都市龍捲風。

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據了解，台灣龍捲風平均每年發生4到5次，從桃園到屏東都發生過，5、6月梅雨季是好發季節，從桃園到屏東都發生過，最常出現在南高屏平原地區。

甚至，2011年5月12日在新北新店捲起的「怪風」，也在劉清煌鍥而不捨的追查下，被驗明正身是百年難得一見的都市龍捲風，而且還是罕見的順時針龍捲風；2013年4月6日高雄大樹龍捲風，則是台灣氣象觀測史首次出現的多胞胎型龍捲風。

劉清煌受訪時曾表示，龍捲風生命周期平均僅有5～10分鐘，到目前還無法精準預測，「在台灣追蹤研究龍捲風，很像刑警辦案」。而劉清煌也曾在2017年11月30日跟同系教授周昆炫共同帶領全校師生，在陽明山上拍攝記錄持續長達近9小時的彩虹，被金氏世界紀錄認證為地球天空持續時間最長的彩虹，相當熱衷於這些大自然現象的研究。

▲劉清煌曾在2017年曾和文大師生一同紀錄陽明山近9小時的彩虹，獲金氏世界紀錄認證。（圖／翻攝自劉清煌臉書）
▲劉清煌曾在2017年曾和文大師生一同紀錄陽明山近9小時的彩虹，獲金氏世界紀錄認證。（圖／翻攝自劉清煌臉書）

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