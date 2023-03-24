龍捲風台灣也有！「6大觀測紀錄」曝　首次出現在這縣市

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2007年4月18日，台灣氣象史上第一個由官方確認的龍捲風被記錄。當時中央氣象局接獲民眾通報，在台南地區颳起怪風，造成上百戶民宅受損，便派遣南區氣象中心前往勘查，雖然現場樹木也沒有出現對稱性傾倒，但能明顯看出受損物發生路徑呈線狀進行的痕跡，最寬處的痕跡寬達20公尺。
最終中央氣象局經過現場勘查以及目擊者描述，在偕同國外專家解讀雷達資料後，確認這起災害是「龍捲風」，並決定列入災害性天氣觀測紀錄，成為我國氣象史上第一個官方確認的龍捲風。
🟡2011年5月12日-罕見「順時針龍捲風」侵襲新店
2011年5月12日時，罕見的「順時針龍捲風」侵襲新北市新店市區，它的高度約50公尺，風勢相當強勁，造成許多房屋受損，甚至有休旅車被吹起翻覆，所幸當時並未造成人員傷亡事故。當時氣象局也表示，這個龍捲風式台灣北部陸地第一次觀測到龍捲風。
🟡2013年4月6日-台灣首見「多胞型龍捲風」侵襲高雄大樹
高雄大樹在2013年4月6日凌晨時，發生了龍捲風，導致當地許多香蕉樹、荔枝樹被整排吹倒，龍捲風存在的10分鐘就讓8公里範圍受創慘重。這起龍捲風經過氣象局專家調查後，也發現是台灣首見的多胞胎型龍捲風，也就是同一時間，產生了多個小型龍捲，多胞型龍捲風在國外較常見，台灣卻十分罕見。
🟡2019年-狂風驟雨！ 屏東南州、林邊驚現龍捲風
2019年7月1日，屏東縣林邊、南州地區被許多民眾目擊龍捲風，當時強勁的風勢造成電線桿倒地、鐵皮屋屋頂被吹飛，甚至還有車輛被吹進民宅，釀成4人受傷的事故。
🟡2019年-龍捲風「搞軌」！台鐵列車誤點
2019年7月10日12時40分，台鐵西部縱貫線鐵路發生電力故障事故，當時的彰化田中火車站站長指出，風雨中出現一陣龍捲風，呼呼作響，田中鎮三安里員集路1段附近，即一品煎餅工廠後方的鐵道旁，有一片竹林，竹子隨風快速且劇烈地搖晃，1棵最高大的竹子被強風吹壓時，竹梢打中台鐵輸配電線，火花四濺後斷電，最終經台鐵人員搶修後，在午後4點37分恢復通車，一共造成約有十多班南下、北上各列車次稍微受到延誤。
🟡2020年-桃園出現「球場小龍捲風」！議員也看傻
2020年9月6日，桃園市議員黃敬平當時人在中平國小的棒壘球練習場觀看比賽，沒想到當天上午8點20，突然有一個「小龍捲風」出現在球場上，讓比賽只好暫停，這個龍捲風一路從外野移動至本壘附近，所幸當時並無人員以及任何設備受損，一分鐘後這個龍捲風就瓦解了。