邱澤消失社群寵妻！許瑋甯私下互動曝 筆電密碼閃瞎眾人
台灣LG電子今(24)日在台推出全新LG gram Style系列，並邀請品牌大使邱澤出席，身為品牌代言人，在記者會邱澤大方秀恩愛，對於結婚後的生活，他甜笑：「很幸褔！」雖然刻意戒斷社群，卻獨寵老婆，許瑋甯想放發任何照片他都不過問，還笑說：「很好啊！透過她讓大家知道我還在。」甜蜜之情溢於眼表。雖很少用IG、FB，但邱澤還是會用電腦來看影片，問他，許瑋甯會知道他的電腦密碼嗎？邱澤脫口而出：「她知道啊！因為是她的生日啊。」一講驚覺自己洩露了秘密，嚇得急忙說：「完蛋了大家都知道，回去要改密碼了！」
記者周淑萍/綜合報導
邱澤雖然戒斷社群，但筆電依舊是他生活中很重要工具，LG gram Style外觀很精緻，炫彩的設計，他覺得非常好搭配，可以展現個人風格。喜歡看賽車的邱澤表示，螢幕的流暢性高，更有帶入感。
結婚後，面對大家熱情的「催生」，他也是有備而來，他說：「我們夫妻都很喜歡小孩，畢竟結婚後的人都會想像有小孩的生活，這方面會順其自然，來的時候自然就會出現。」不忌諱分開分閃，但兩人合體的機會卻不高，邱澤貼心解釋「怕作品失焦！」短時間可能無緣看到兩人在螢幕上放閃了。
明顯又再度瘦了一圈，他是刻意減肥的成果，因為過年期間許瑋甯的好手藝，讓他「幸福胖」身上一口氣多了5公斤，還大讚老婆：「她煮菜很好吃，麻油雞燉飯飯、義大利麵都很拿手。」為了工作，過年後就立即減肥，2個月內靠著飲食控制，快速瘦身5公斤。對於兩年的婚姻生活，他說：「很幸褔，好棒！」用詞很簡單，但放閃成度超高！他提到，即便兩人待在家都不講話還是相當自在，也的確想舉辦婚禮，但行程、時間都是問題，只能再找空檔舉行。