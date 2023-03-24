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艾成親弟弟猝逝！王瞳首露面「微笑上工」：謝謝妳們的愛

▲艾成弟弟猝逝後，王瞳（中）依舊在工作，好友潘奕如（右）和李之勤（左）也特別跑來探班，也讓王瞳感到溫暖：「謝謝妳們的愛！」（圖／翻攝潘奕如FB）
▲艾成弟弟猝逝後，王瞳（中）依舊在工作，好友潘奕如（右）和李之勤（左）也特別跑來探班，也讓王瞳感到溫暖：「謝謝妳們的愛！」（圖／翻攝潘奕如FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

已逝歌手艾成的弟弟艾翔，於3月20日心肌梗塞猝逝，享年40歲，讓演藝圈感到震驚與不捨，也讓外界擔心艾成遺孀王瞳再次失去親人的心理狀態。對此，好友潘奕如則跑去探王瞳的班，並寫下「與你瞳在！」溫暖的畫面讓人動容，也讓人看到王瞳堅強又陽光的性格。

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艾翔的追思會在昨（23）日馬來西亞舉行，王瞳則因拍戲工作無法到場，不過也轉貼小弟艾衛在IG限時動態PO出的雙彩虹照片，表達思念之情，也讓外界擔心王瞳目前的心理狀態。對此，好友潘奕如就在當天曬出和王瞳抱在一起的合照：「與你瞳在，把你環抱，同在一起，像群孩童！」

▲潘奕如（右）曬出和李之勤（左）去找王瞳（中）探班的照片，讓人看了相當溫暖。（圖／翻攝潘奕如FB）
▲王瞳也在貼文下方親自回應，「謝謝妳們的愛！」（圖／翻攝潘奕如FB）
此外，潘弈如也透露與李之勤不約而同跑去找王瞳，溫暖的場面讓大家看了相當感動，王瞳也親自在留言區回應：「謝謝妳們的愛！」此外，同劇組的演員郭忠祐、廖家儀等人，都紛紛在臉書曬出合照，王瞳也多次露出陽光般的笑容，展現堅強性格，心情似乎好轉許多。

事實上，面對艾成弟弟艾翔的離開，王瞳22日就在臉書發文表示，「謝謝大家關心，再次感受到撕心裂肺的傷痛…收到消息時十分震驚、無法接受⋯最擔心的是爸爸媽媽的身體，懇求大家給予家人空間、時間…不要打擾…請用禱告、祝福的話語來托住我們…」並強調他們相信兄弟倆已經在天上團聚。

▲（圖／翻攝郭忠祐FB）
▲與王瞳同劇組的演員郭忠祐，也PO出大家在化妝室搞怪的合照，也看出王瞳（左2）心情穩定，似乎漸漸走出悲痛。（圖／翻攝郭忠祐FB）

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