梅艷芳71歲哥哥傳滑倒昏迷急送醫！高齡媽拒接電話：沒空
香港已故天后梅艷芳的哥哥梅啟明，今（24）日下午驚傳在餐廳工作時，不慎滑倒失去意識，陷入半昏迷狀態，緊急送醫後情況穩定，持續觀察中。不過，餐廳卻不願證實是梅啟明本人，就連梅艷芳的99歲媽媽都拒接電話，由他人代替回應：「梅媽沒空！」相關資訊仍在調查當中。
記者詹鎰睿/綜合報導
據《香港01》報導，位在銅鑼灣一家餐廳「水門雞飯」，今日下午傳出一名71歲的男性員工，在廚房工作時因為地板濕滑失去平衡，導致該名男員工不慎跌在地上失去意識，由其他員工幫忙報警送醫急救，有消息指出，該名男員工就是梅艷芳的哥哥梅啟明。
對此，餐廳業者不願對外證實傷者是梅啟明一事，僅有員工確認有發生意外。另外，也有相關人員進到廚房內視察，餐廳一度拉下鐵門，直到晚間6點才重新營業。報導還提到，有致電給梅艷芳的媽媽，結果卻換來另一名女子回應：「梅媽沒空！」並隨即掛掉電話。
事實上，在2021年梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》上映時，梅啟明就多次聲稱自己有「梅艷芳」的商標權而跑去控告電影公司，一度把梅艷芳的媽媽覃美金氣到高血壓送醫，痛批兒子財迷心竅，並拒絕提供生活費，最終覃美金決定登報宣布脫離母子關係，直到現在仍拒絕與梅啟明有任何聯繫。