愛丁堡議長首度訪高　與陳其邁交換合作意向信

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陳其邁指出，民主自由和人權是台灣和英國共享的價值。尤其，高雄在台灣民主改革中佔有重要地位，高雄自我期許不僅要作為保障人權的城市，也要作為淨零轉型的領導城市，相信高雄市會是愛丁堡在亞洲最好的合作夥伴。
戴伊議長則強調，愛丁堡與高雄結緣多年，愛丁堡清楚需要利用科技達成淨零轉型，訪團相當期待參加本次智慧城市論壇，其中淨零排放是因應氣候變遷議題的首要目標。這次來訪高雄，深刻體驗高雄在科技和能源轉型、積極邁向永續智慧城市的決心及發展成果，這也讓他更加肯定高雄與愛丁堡有許多值得合作的面向。
最後，陳其邁市長不僅致贈戴伊議長高雄獨有的荔釀、六龜山茶，更特別送上本土創作樂團「打狗亂歌團」嚴詠能團長之遺孀陳玟勳所製作，刻有戴伊議長畫像之月琴，讓戴伊議長作為紀念；據悉，因為戴伊議長過去在愛丁堡欣賞過打狗亂歌團的表演，當時嚴詠能邀約戴伊議長至高雄聽他演出，雙方曾約定在高雄相見。陳其邁感性表示，盼戴伊議長收藏此琴的同時，也能時常回憶起嚴詠能團長及高雄的朋友。
愛丁堡訪團將在高雄停留兩天時間，今日不只走訪英國領事館、高雄市立圖書總館，也體驗輕軌及搭乘文化遊艇，並參訪亞灣新創園區，從不同的面向認識高雄，進一步感受港灣城市的產業實力與山海地貌。