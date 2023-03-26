獵奇 防小黑蚊「咖啡渣混白花油」露營族大推

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Dcard近日出現熱推文章，該文附上滿頭包的紅豆冰照，原PO懷疑自己是招蚊體質，每次露營幾乎都被蚊子叮，用過不少防蚊液，但有些會感覺皮膚黏黏、怪怪的，味道也蠻嗆，且好像有分蜜糖、毒藥，蚊子根本不怕。如今又到蚊子出沒季節，一想到小黑蚊叮幾十個包就怕，歡迎分享防蚊秘方(偏方），「下次露營嘗試來拿自己做實驗」。有網友提醒，精油直接碰皮膚不好，最好是有對基底油或乳液要做稀釋.. 像是白花油或是薄荷膏，那種就算稀釋過的。
有人直接建議買小黑蚊艾草線香，還有網友附上照片留言「之前露營看朋友獵奇用過咖啡渣混合薄荷油...蠻有用的」。器皿裝滿咖啡渣，滴上白花油，非典型作法引人好奇，也有不少人贊同，咖啡渣免錢又實用，白花油有加成效果唷！有類似經驗的露友表示，「我也是不愛用防蚊液，咖啡渣＋白花油真的有用！ 其實也可以拿來當蚊香，我覺得效果也很好但就是味道蠻重的」。
中興大學昆蟲系助理教授乃育昕指出，昆蟲有化學受器，會遠比人類敏感，若咖啡渣混白花油，有咖啡因、薄荷及氣味，可能有防治效果，但仍須實驗進一步證實，見仁見智。任何味道都有時效性，蚊蟲出沒也有特定時段，建議在野外要多次補充防護用品，避免引蟲上身。
台南五隆園咖啡表示，咖啡全身都是寶，咖啡渣、咖啡殼引火煙燻，確實有驅蚊蟲效果，還有股淡淡清香，未來考慮塑型製作咖啡蚊香、檀香等相關文創品。