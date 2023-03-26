全聯小編翻車？嗆老人「不包尿片才感冒」 低調刪文滅火
一向被稱讚創意無極限的全聯小編，這次玩笑開過頭、翻車了。為了宣傳成人紙尿褲、假牙黏著劑等高齡商品，全聯粉專在20日發出一組迷因（meme）圖貼文，將長輩變成小孩模樣，並搭配罵小孩口吻的文案：「你假牙再不好好黏，等下出門掉了我看你怎麼辦」、「晚上不好好包尿片，才再來感冒」，原意是想表達過去長輩的教誨都是因為愛，沒想到引發反效果。
記者黃韻文/綜合報導
全聯粉專日前發布一則關於高齡族群的創意貼文，引發大量討論。內容以長輩過去曾對子女說的話，搭配長輩臉孔與嬰兒的合成圖，製作成迷因圖想搏君一笑。文案內容包括：「只是要你每天早上記得吃維他命而已，很難做到嗎」、「洗髮乳買給你就要好好洗，難道你要變得跟隔壁蘇阿姨一樣嗎」、「你都幾歲的人了，還不會為自己著想嗎？每次都要等到人家生氣，才肯乖乖去做檢查嗎？」
貼文原意是想表達，小時候長輩不會錯失任何一個對小孩耳提面命的機會，不過諄諄教誨都是大人表達愛的方式，因此故意模仿罵小孩口吻，點出晚輩對長輩的擔憂。但操作手法並未引起網友共鳴，更出現反效果：「嚴重歧視高齡者，全聯小編自認幽默，完全搞不清楚狀況」、「全聯小編想錯insight了」，還有網友提到，過去友人常罵長輩尿床不應該，當長輩過世後才懊悔不已。
壯世代教科文協會表示：「我們接到一些壯世代的私訊與來電，全聯的操作讓他們感到有些不舒服」。財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲日前指出，目前台灣50歲以上壯世代有800萬人，失能者約85萬人，僅佔約10%，剩下9成都是健康能自理的狀態。壯世代教科文協會理事長吳春城強調，如今中高齡族群和傳統老人已不同，期望各界用新的視角看待。對此，全聯並未做出回應，不過粉專已低調撤下貼文。