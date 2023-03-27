五月天高雄世運主場館開唱　交通管制及疏運看過來

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高雄市交通局指出，為增加散場接駁效率，這次演唱會將增設軍校路接駁車專用道，並透過捷運加密班距及大量接駁車服務，目標2小時疏散完畢；因演唱會周邊路段交通量較大，建議通過性車流可以改道民族路、高鐵路、加昌路或水管路等道路；另世運大道管制範圍內2處YouBike2.0配合管制暫停營運，請民眾於管制區外圍翠華路、軍校路周邊站點借還。
交通局強調，本次活動交通重點為「多搭車、多走路、不開車」，捷運紅線世運站已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3-4分鐘，並自23時起再啟動捷運加班車，班距將更縮短至2分鐘，如因安可曲而延後散場，也會延長營運時間。
此外，主辦單位相信音樂也特別安排免費接駁專車，14時至18時30分提供「高鐵左營站／台鐵新左營站－演唱會場」進場服務、 22時至23時30分提供「演唱會場－高鐵左營站／台鐵新左營站」散場服務，歡迎民眾多加利用外，高鐵左營站與主場館兩地步行時間約25分鐘，不用排隊等捷運或接駁車，與三五好友一起步行也是不錯的體驗。
交通局也補充，會場周邊實施交通管制，使用汽機車民眾可先於外圍捷運高鐵左營站、都會公園站等13處場站停車場停車，再轉搭捷運往返會場，以免受管制無法進入；另台鐵為服務外地歌迷，分別加開各場次隔日凌晨各兩班次的北上及南下區間列車，詳細列車資訊請至台鐵網頁查詢，相關交通管制及疏運措施於活動當日，視人潮狀況彈性調整並依現場執行為主。