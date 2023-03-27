台灣之光！賽車美少女陳映瑜　成為耐久賽第一位女性冠軍

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疫情趨緩之後，AAI車隊在今年也開始安排一系列國際賽事的參賽計畫，今年3月17-18日由去年TCR Taiwan年度冠軍陳軍華，偕同陳映瑜參加2023雪邦12小時耐久賽，為車隊今年參賽揭開序幕。
車隊使用全新購置的BMW M4 GT3賽車參賽，陳軍華與隊友駕駛15號車參加PRO組，陳映瑜則與隊友駕駛91號車挑戰PA組，兩輛賽車在排位賽皆展現出極佳的競爭力，分別拿下該組別第二位與竿位的起跑排位，優異的表現也成為全場矚目的亮點之一。
雪邦12小時耐久賽近幾年也受到疫情影響停辦，為了減輕各車隊的壓力，以及適應長途耐久賽的節奏，今年賽程也特別縮減到8小時。
比賽起跑後，兩輛賽車的表現相當穩定，陳映瑜雖然是全場唯一的女性車手，但是在鬥志與速度等各方面表現都不輸男性車手。陳映瑜與隊友駕駛91號賽車經過8小時的奮戰，順利拿下PA組冠軍，也成為雪邦12小時耐久賽舉辦以來，第一位贏得冠軍的女性車手。
駕駛15號賽車的陳軍華，以第二位起跑後的表現也相當穩定，前4小時一直保持在第二名位置，不過當比賽進入第5個小時，卻因為發生機油幫浦皮帶斷裂的意外而退出比賽。
雖然這是車隊三年多以來的首場國際賽事，而且又是8小時的嚴苛挑戰，不過AAI車隊的表現可說是相當亮眼。AAI車隊創辦人，台灣賽車教父陳俊杉表示：「我們的目標永遠只有一個，那就是拿下冠軍。感謝所有同仁的付出和努力和所有車迷觀眾的支持！期待下一場賽事能再度獲得佳績！」
接下來就要進入今年的重頭戲，GT World Challenge Asia的年度開幕戰，即將於2023年5月12日在泰國Chang International Circuit正式展開，全年將進行泰國、日本富士、日本鈴鹿、日本茂木、日本岡山以及馬來西亞雪邦等六站比賽。AAI車隊將會持續的努力，以最佳狀態，在各站賽事中奪取好成績。