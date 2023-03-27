體壇誕生新星！19歲魏連軍奪台灣第一面世界盃體操金牌

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家境貧寒的魏連軍參加國際賽的機會不多，但17歲首次國際賽就拿下世界盃有氧體操錦標賽拿下青年組銀牌，也是我國史上第一面獎牌。去年世錦賽則是進入決賽，拿下第8名，未料隔一年後就在世界盃摘金。
魏連軍在本次世界盃的藝術和執行分數分別是9.150和8.300分，皆是各國最高，加上特別將難度提升3個檔次，並完美演出，最後順利拿下3.600分，也讓他總和分數大幅超越強敵、義大利選手Sebastio Francesco的20.650分，快意摘金。
教練孟小亞說，「賽前我們只設定目標是進入決賽，完全沒有想過能拿牌，甚至是一舉摘金。去年世錦賽奪第8後，魏連軍就不斷苦練，幾乎沒有假日，每天都在練習，也將難度提高許多，是這次能脫穎而出的關鍵。」
本次世界盃完全沒有台灣裁判，魏連軍碰上各國名將，名氣上和印象分數完全不及對手，但卻能用幾乎完美、零失誤的表現力壓群雄，非常不容易。
孟小亞透露，本次團體賽和個人賽賽程相近，魏連軍比完團體預賽和決賽後，僅休息20分鐘就開始參加個人組預賽，比賽中腳還抽筋，但他仍靠意志力克服，呈現出最佳狀態，非常不容易，也很讓人感動。
魏連軍生涯僅參加過3次國際賽，都有出色的表現，但其實他的體操之路非常艱辛，家境清寒的他，要打三份工維持生計，生活除了訓練，就是在工作，完全沒有娛樂的時間。
因為姊姊練體操，魏連軍小一開始接觸，並逐漸展現過人天賦，但造化弄人，因為家裡因素，沒錢負擔學費，而中斷練習，直到啟蒙恩師孟小亞的協助，才讓他重新回到體操場。
從小就被要求獨立的魏連軍，擁有超齡的心智，遇到任何困境都能以樂觀的態度面對。即使前幾年父親過世，母親帶哥哥搬家，他仍勇敢面對。魏連軍說，「父親的愛一直在我心中，但他病痛纏身，去當天使也是一種解脫，我會努力訓練，每一面的獎牌、每一次榮耀，都想與他分享。」
如今魏連軍在世界盃一戰成名，也讓他近幾年的努力沒有付諸流水，接下來他把目標放在年底的亞錦賽。孟小亞說，「很希望政府或企業能給予更多的贊助和支援，讓魏連軍能全心投入在訓練和比賽，他是非常有潛力的未來之星。」
另外，鄧智峮、王宇晟及魏連軍所組成的三人團體也在本屆世界盃取得決賽第7名的佳績，這也是在台灣史上從未取得的團體最佳成績。
同地，第11屆有氧體操國際公開賽(11th International Open Competition)12-14歲組別(Age Group)，龍潭國中高子淾力拼群雄，拿下男子單人銀牌，同樣寫下歷史新頁。