「國務青」受矚目！綠青年部續推3工作 拚2024擴大支持
副總統賴清德接任民進黨主席後，率領民進黨持續深耕青年議題；其中，青年部團隊在南投立委補選一役賣力輔選，助蔡培慧成功當選南投區域立委，至今讓人印象深刻。民進黨青年部主任阮俊達告訴《NOWnews今日新聞》記者表示，未來會持續培訓「國務青」夥伴、接觸不同青年群體、與各地黨部、公職協串聯地方青年，持續擴大與青年對話基礎；青年部副主任謝子涵則說，在疫情解封之際，也會與國際部配合進行跨國青年交流，期盼讓更多年輕人對民進黨產生好奇，進一步瞭解理念後產生認同與支持。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨培育青年人才行之有年，賴清德接任民進黨主席後，相關工作更是受到重視，3月初南投立委補選時，青年部與「國務青」夥伴的賣力輔選，讓人印象深刻。阮俊達說，目前「國務青」夥伴人數越來越多，尤其在南投輔選過程中，夥伴的付出受到大家的關注，也讓整個團隊更有信心。
談及近來持續進行的工作，他首先指出，會持續培訓「國務青」夥伴。因為過往縣市長選舉或是南投立委補選，「國務青」主要都是幫候選人輔選，但現在面臨2024年大選，民進黨也要爭取更多政黨票支持，因此「國務青」也要為黨的青年議題發聲，鎖定首投族等青年選民，這是需要進一步培訓的。
接著，要強化「國務青」綜合的政治技能與視野，更大範圍地去接觸不同青年群體。阮俊達舉例，青年部日前與新住民事務部合作，由他率隊赴高雄參加東南亞嘉年華活動，其實「國務青」中有數位新住民二代，透過參與新住民活動，認識新朋友、擴大對話能量，這也是推動青年事務工作的重要一環。
另外，未來也會透過組建LINE群組等模式，讓在活動場合互動的夥伴持續保有聯繫管道，除了即時溝通意見外，也能協助澄清錯假訊息。
阮俊達進一步表示，青年部也期盼「國務青」計畫能與縣市黨部、未來立委候選人及黨公職互相合作。上週謝子涵率隊赴竹北參加新竹縣黨部舉辦的「新時代面對面」活動，與縣市黨部一同與青年對話，就是擴大與地方青年選民對話的開始。
謝子涵則說，除了國內、內部議題外，近來東京大學學生到民進黨參訪，雙方針對跨國青年議題有諸多交流，對推動青年事務的視野有很大幫助。
她說，在疫情解封之際，跨國青年交流的相關工作都會跟國際部一同推動，期盼讓更多世界各國的年輕人更瞭解台灣，進一步瞭解理念後產生認同與支持。