智慧城市展3大電信拚場！「未來商店」揮揮手就能下單

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未來生活會是什麼型態？台灣大個人用戶事業群商務長林東閔以OpenAI推出的「ChatGPT」為例，未來生活將會是透過5G通訊，並結合人工智慧來輔佐人類日常上的各項需求。展場也秀出「智慧零售」，5G網路結合AI影像分析技術和感應器，可掌握實體店的顧客行為，同時整合大數據和AI分析提供客製化推播商品，藉此提升消費體驗。還能透過AR眼鏡瀏覽琳瑯滿目的商品資訊，揮揮手即可將商品加入或移出虛擬購物車，感受最智慧的未來商店。
📍遠傳電信
展出逾20項創新科技應用，包含全台首個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」，另外，透過5G及IoT物聯網技術提供「遠距診療門診」，近日更升級為「遠距診療2.0」，將遠距診療服務拓展至高齡者及慢性病患者，整合量測設備數據，透過手機鏡頭就能取得心跳、心率變異、呼吸、血壓、壓力指數等生理資訊；遠傳也與台北市消防局攜手打造全台首例「5G救護車」，可即時回傳傷者資訊，縮短到院檢傷時間，提升醫護品質。
📍中華電信
於展區中打造一座擬真的城市模型，展示「智慧交通」解決方案，運用「電信大數據(CVP)」進行人潮、交通車流分析，協助政府進行城市治理，可用於壅塞肇因分析、改善方案研擬、號誌計劃優化等。其中號誌計劃優化於苗栗、台中及高雄進行場域實證，使幹道旅行時間節省10% 至25%。此外，運用「5G車聯網」連結救護車、消防車與號誌系統，輔助緊急車輛通行路口，節省救災救護時間。