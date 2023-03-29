雙北馬花蓮送物資 助力培養下一位楊俊瀚

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首站抵達小太陽學堂，簡單的鐵皮房屋搭建起來就是孩子們的課後輔導教室與生活空間。由徐美玲老師自發自費帶領一群志工，設置了五個據點，服務著175位原民孩子。這些大多是單親家庭或是隔代教養的孩童，課後無處可去，閒晃街頭網咖、偷東西，直到志工課後輔導、陪伴孩子運動，晚上九點再一一送回各個部落的家，孩子們的行為才穩定下來。能在缺乏資源的情況下，有個去處，有一頓免費的晚餐，協會的孩子們都非常珍惜。徐老師說，孩子們很容易滿足，這次的服裝可以作為他們統一的團體服，小朋友收到禮物會非常開心。徐老師本身行走不便更能體會弱勢的辛苦，她將僅有的保險金都用於學堂的運營，但物資一直不夠，目前僅能支持到六月份，有可能無法繼續供應餐食。孩子們也會很擔心沒辦法再來小太陽學習，希望各界能夠伸出援手，提供經費與食物上的幫助。
除了社福團體之外，此行雙北馬團隊也參觀了幾間田徑績優的學校。花蓮知名的國手搖籃花蓮體中培養多位亞奧運選手，在田徑、射箭、跆拳、划船等項目都有出色的表現。作為田徑體壇明星「台灣最速男」楊俊瀚的母校，體中依著縣立田徑場、體育館而生，在群山環繞的幽靜環境中，蘊育充滿生命力的運動青年。花蓮體中的環境好、設備完善，許多畢業的校友也喜歡回母校和學弟妹們一起訓練。去年主辦全中運，看臺上大大的廣告是學長楊俊瀚的身影，堅定而渴望的眼神望向遠山，如同蓄勢待發的體中青年，期待花蓮體中能再培育出更多的菁英選手，讓台灣被世界看見。
團隊在參訪壽豐鄉志學國小時，得知學校田徑隊的林昀羲同學，於去年底獲得花蓮縣國小女子100公尺及200公尺第二名，為學校長期推動體育發展有所成果感到同樣欣喜。此次協會邀請雙北馬發起人林義傑同行，林義傑特別和志學國小田徑隊的小朋友分享，練田徑是很孤獨的運動，不像球類有球有伙伴對手，但是只要能堅持下去，未來就有可能成為像楊俊瀚一樣優秀的運動員，成為花蓮之光。
最後雙北馬團隊參訪了體育名校化仁國中，在年輕有活力的梁仲志校長帶領下，該校體育班榮獲112年度全國中學評選績效優良。校長秉持著練體育也不能放掉學業的理念，對校隊學生學業也有高要求。田徑隊教練陳智傑同是化仁國中校友，他表示田徑隊員來自於普通班學生，成績也都不錯，有好的課業做為基石，運動表現才能更上一層樓，兩者並不衝突。作為田徑大前輩林義傑非常認同校方的做法，勉勵田徑隊的學生，發展第二專長，讓自己未來的路越走越寬。
此趟花蓮參訪，台灣體育運動競技協會和SUPERACE以雙北城市馬拉松的名義共捐贈近十所學校或社福團體，也將雙北馬跑者對跑步的感動及執著分享給跑步的後起之秀，期待台灣的跑圈，未來有更多人投入其中。