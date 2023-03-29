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雙北馬花蓮送物資 助力培養下一位楊俊瀚

▲隨行公益大使林義傑和海星中學田徑隊隊員分享自己的經驗。官方提供
▲隨行公益大使林義傑和海星中學田徑隊隊員分享自己的經驗。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

雙北城市馬拉松（以下簡稱雙北馬）攜手SUPERACE到花蓮探訪社福團體與田徑績優學校，推廣馬拉松賽事精神。希望透過捐贈跑步物資支持偏鄉孩子投入體育運動，與雙北馬的跑者一齊感受路跑的魅力，並期待花蓮能再孕育出如楊俊瀚一樣的田徑人才。

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雙北馬主辦方台灣體育運動競技協會和賽事贊助方運動服飾品牌攜手到花蓮，探訪秀林鄉小太陽學堂、花蓮體育實驗高級中學、芥菜種會少年之家、禪光育幼院、花蓮高農、海星中學等單位，了解偏鄉教育資源與運動發展情況。

首站抵達小太陽學堂，簡單的鐵皮房屋搭建起來就是孩子們的課後輔導教室與生活空間。由徐美玲老師自發自費帶領一群志工，設置了五個據點，服務著175位原民孩子。這些大多是單親家庭或是隔代教養的孩童，課後無處可去，閒晃街頭網咖、偷東西，直到志工課後輔導、陪伴孩子運動，晚上九點再一一送回各個部落的家，孩子們的行為才穩定下來。能在缺乏資源的情況下，有個去處，有一頓免費的晚餐，協會的孩子們都非常珍惜。徐老師說，孩子們很容易滿足，這次的服裝可以作為他們統一的團體服，小朋友收到禮物會非常開心。徐老師本身行走不便更能體會弱勢的辛苦，她將僅有的保險金都用於學堂的運營，但物資一直不夠，目前僅能支持到六月份，有可能無法繼續供應餐食。孩子們也會很擔心沒辦法再來小太陽學習，希望各界能夠伸出援手，提供經費與食物上的幫助。

除了社福團體之外，此行雙北馬團隊也參觀了幾間田徑績優的學校。花蓮知名的國手搖籃花蓮體中培養多位亞奧運選手，在田徑、射箭、跆拳、划船等項目都有出色的表現。作為田徑體壇明星「台灣最速男」楊俊瀚的母校，體中依著縣立田徑場、體育館而生，在群山環繞的幽靜環境中，蘊育充滿生命力的運動青年。花蓮體中的環境好、設備完善，許多畢業的校友也喜歡回母校和學弟妹們一起訓練。去年主辦全中運，看臺上大大的廣告是學長楊俊瀚的身影，堅定而渴望的眼神望向遠山，如同蓄勢待發的體中青年，期待花蓮體中能再培育出更多的菁英選手，讓台灣被世界看見。

團隊在參訪壽豐鄉志學國小時，得知學校田徑隊的林昀羲同學，於去年底獲得花蓮縣國小女子100公尺及200公尺第二名，為學校長期推動體育發展有所成果感到同樣欣喜。此次協會邀請雙北馬發起人林義傑同行，林義傑特別和志學國小田徑隊的小朋友分享，練田徑是很孤獨的運動，不像球類有球有伙伴對手，但是只要能堅持下去，未來就有可能成為像楊俊瀚一樣優秀的運動員，成為花蓮之光。

最後雙北馬團隊參訪了體育名校化仁國中，在年輕有活力的梁仲志校長帶領下，該校體育班榮獲112年度全國中學評選績效優良。校長秉持著練體育也不能放掉學業的理念，對校隊學生學業也有高要求。田徑隊教練陳智傑同是化仁國中校友，他表示田徑隊員來自於普通班學生，成績也都不錯，有好的課業做為基石，運動表現才能更上一層樓，兩者並不衝突。作為田徑大前輩林義傑非常認同校方的做法，勉勵田徑隊的學生，發展第二專長，讓自己未來的路越走越寬。

▲目前就讀東華大學的校友，仍喜歡花蓮體中環境返校練習。官方提供
▲目前就讀東華大學的校友，仍喜歡花蓮體中環境返校練習。官方提供
此趟花蓮參訪，台灣體育運動競技協會和SUPERACE以雙北城市馬拉松的名義共捐贈近十所學校或社福團體，也將雙北馬跑者對跑步的感動及執著分享給跑步的後起之秀，期待台灣的跑圈，未來有更多人投入其中。

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